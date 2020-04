Cu ce se ocupă acum Adriana Bahmuţeanu, după ce a plecat de la Antena 1

Adriana Bahmuțeanu este masterandă a Universitatea Hyperion, acolo unde se specializează în consilierea și dezvoltarea personală pentru familie, pareting și divorț.

„Acum ceva timp am câștigat niște bani în urma unui proces cu o firmă de salubritate. Și, pentru că anul acesta contractul meu cu Antena s-a terminat, m-am gândit să folosesc banii pentru salubrizarea mea interioară și să mă ocup de mine, să îmi termin masteratul și formarea în terapie sistemică. Între timp a venit Covid, așa că am citit vreo 50 de cărți, m-am «salubrizat» să îmi ajungă vreo 5 ani, și aștept vremuri mai bune”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru Viva.

De asemenea, Adriana Bahmuțeanu s-a înscris într-un program de voluntariat care își propune să ofere ajutor psihologic persoanelor afectate de pandemie. Programul se numește, Gamma Health Project și cuprinde 50 de psihologi voluntari, printre care se află și Bahmuțeanca.

„Chiar vreau să îmi reiau activitatea și să mă întorc în presă, pentru că prima iubire nu se uită niciodată. Dar mi-a folosit enorm perioada asta şi uneori simt că nu am timp să fac tot ce mi-am propus într-o zi. Acum ar fi trebuit să facem practică în Spitalul Obregia. Pentru că nu se poate, facem voluntariat și e chiar mai bine, pentru că sunt cazuri diverse și uneori foarte grele”, a mai declarat Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu a ținut doliu după căsnicia cu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu a declarat în cadrul emisiunii ”Răi Da Buni” că după divorțul de tatăl celor soi băieți ai săi, Silviu Prigoană, a ținut doliu doi ani. Timp în care vedeta a ținut rânduiala bisericească ca la carte, căci a făcut și colivă.

“Este normal să ții doliu. Dacă nu ții, dacă nu-ți plângi relația, dacă nu-ți strigi durerea, nu poți să te echilibrezi. Eu am făcut și terapie și nu îmi e rușine să recunosc. Am făcut foarte multă dezvoltare personală și asta m-a ajutat. Eu am simțit nevoia să-mi plâng durerea și nefericirea și să analizez de ce s-a întâmplat așa, ce ar fi putut să fie bine, de ce nu a fost, iar acum văd altfel lucrurile, văd altfel relațiile, văd altfel viața în general”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

O persoană apropiată jurnalistei i-a recomandat aceste practici, care, din spusele acesteia, au ajutat-o foarte mult să îşi revină după decepţia în dragoste.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană s-au certat, s-au despărțit și s-au împăcat de atâtea ori, încât nici măcar cei care i-au îndrăgit și i-au urmărit zi de zi la televizor și în ziare nu-și mai amintesc numărul scandalurilor iscate între cei doi. Conflictele i-au făcut să înregistreze nu mai puțin de 80 de procese și plângeri penale.