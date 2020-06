Culiță Sterp a intrat cu mașina într-un copac. Care este starea cântăreţului

Culiță Sterp este unul dintre cei mai urmăriți și iubiți cântăreți. Acesta a ocupat, în ultima vreme, primele locuri în trendingul românesc și se bucură de un adevărat succes în plan muzical și se poate lăuda cu o carieră de invidiat. Se pare că este și foarte norocos. După ce azi a intrat cu mașina într-un copac, acesta a scăpat nevătămat. Accidentul ar fi avut loc în apropiere de ferma familiei sale. El a ținut să împărtășească imediat nefericitul eveniment cu fanii săi. Imediat după accident, Culiță Sterp a publicat imaginile cu autoturismul.

Culiţă Sterp, probleme cu banii după despărţirea de Carmen de la Sălciua? Cu cât a anunţat că îşi vinde maşina: "Nu fac schimburi"

Cântărețul a fost destul de relaxat și optimist după neplăcutul eveniment. Acesta a explicat că nu a pățit nimic, este în siguranță și doar mașina a fost afectată; a fost spart farul și îndoită aripa. Cântărețul se afla pe un câmp din apropierea fermei familiei sale, la offroad, pentru a se distra, dar lucrurile au degenerat ușor. Se pare că a pierdut controlul și a intrat într-un pom. "Nu este vorba despre niciun accident. Mă distram cu mașina pe câmp, la offroad, și am intrat într-un copac. Eu nu am pățit absolut nimic, că doar de aia mă dusesem pe câmp, ca să mă distrez. Autovehiculul, în schimb, a avut un pic de suferit, așa cum este si normal în asemenea situații. Am îndoit aripa și am spart farul. Atât și nimic mai mult. Totul s-a petrecut chiar în apropierea fermei noastre.”, a spus Culiță Sterp.