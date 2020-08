ALEGERI LOCALE 2020: Un candidat "independent" la o primărie din Botoşani, susţinut şi de PNL şi PSD

Candidatul PSD la Consiliul Județean susține că formațiunea pe care o reprezintă va avea cel mai bun scor.

"PSD va avea cel mai bun scor în această comună. Și mă bazez aici pe lista pentru Consiliul Local, o listă destul de bună cu oameni profesioniști, gospodari, oameni care au performat în administrația locală", a declarat Doina Federovici, președintele PSD Botoșani, conform sursei citate.

În schimb, președintele PNL a arătat că pentru el gestul primarului Marcel Chelariu este oarecum de neînțeles.

"Eu am pus bannere cu dl primar și cu mine, în urmă cu două săptămâni. Dacă dl primar a luat decizia să pună cu d-na Federovici înseamnă că este opțiunea dânsului și nu mai am ce comenta. Ce pot să comentez? Am fost în urmă cu două zile, o să iau la picior toată comuna. Este o independență pe care nu o înțeleg, nu credeam că va face așa ceva", spune Costel Șoptică, președintele PNL Botoșani.

Între timp, comuna este plină de bannere în care poate fi văzut Marcel Chelariu când Costel Șoptică, liderul PNL Botoșani, când Doina Federovici, președinta PSD Botoșani.