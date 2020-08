Cum a afectat coronavirusul un medic, la două luni după vindecare: Ajunsesem să iau un pumn de pastile, cel puţin 15

Anca-Marilena Andrei, în vârstă de 43 de ani, este medic anatomo-patolog la Spitalul Dorohoi. În luna mai, soţul, medic la acelaşi spital, a fost confirmat cu coronavirus. Testul soţiei a ieşit pozitiv ulterior.

Medicul a fost internat imediat la secţia COVID a unităţii medicale, având o formă uşoară spre medie a bolii. Aceasta a primit tratament cu Kalatra și Plaquenil, iar după un timp scurt au apărut și primele efecte secundare ale medicamentelor. Conform medicului, timp de trei zile nu a putut bea nici măcăr apă fără să vomite.

Pe 5 mai a fost transferată la Botoşani, unde i s-a schimbat tratamentul, însă, din nefericire, boala a evoluat, iar medicul a dezvoltat o pneumonie interstiţială, urmând ca schema de tratament să îi fie schimbată din nou.

"Ajunsesem să iau un pumn de pastile. Cel puţin 15. Seara începeam să iau pastilele de la ora 18 şi terminam la ora 21, ca să le pot lua pe rând, inclusiv cu protecţie hepatică, pentru flora intestinală, antibiotice", a spus medicul Anca -Marilena Andrei, potrivit Monitorul de Botoșani.

Femeia a fost internată la Botoșani timp de două săptămâni. Două teste negative i-au confirmat vindecarea, iar Anca-Marilena Andrei a fost externată pe 19 mai. Cu toate acestea, vindecat de COVID, nu înseamnă revenirea la o viaţă normală. Medicul a povestit cum, la mai bine de două luni de la externare, încă se luptă cu sechelele bolii.

"În spital nu am mai avut gust, miros şi nu duceam respiraţia până la capăt. Nu puteam trage suficient aer în piept. Simţeam un efort imens să merg până la baie şi să ajung înapoi în pat. Eram foarte slăbită. Deşi eram negativă, corpul a fost afectat. Am dezvoltat şi o reacţie hiperimună. Musculatura s-a atrofiat după atât stat la pat, iar în momentul în care am fost externată am suferit şi o criză de lombosciatică, după ce am forţat muşchii. Ulterior, imunitatea organismului a scăzut foarte mult, iar acum suntem în luna august şi încă fac recuperare medicală, mai fac perfuzii pentru întărirea organismului şi încă obosesc dacă fac un pic mai mult efort", a povestit Anca -Marilena Andrei.

Medicul din Dorohoi a povestit cum boala te face să te duci de pe o zi pe alta, să te degradezi. Aceasta nu doreşte ca alţii să treacă prin această boală, dar mai ales să degradeze de la o zi la alta.

"Mulţi spun că nu există această boală, dar pur şi simplu simţi cum te duci de pe o zi pe alta. Te degradezi de la o zi la alta. La cel mai mic efort tuşeam. Tot ce le-aş dori celorlalţi ar fi să nu treacă prin această boală şi să nu se degradeze de la o zi la alta. E ca în multe alte situaţii, mulţi nu cred până nu păţesc”, a mai spus medicul Anca -Marilena Andrei.