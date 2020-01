Cum a fost fotografiată Andreea Marin în Bali. Niciodată nu ai văzut-o în astfel de ipostaze

"Zâna surprizelor" a rămas plăcut impresionată de această experienţă, pe care o trăieşte în Indonezia şi a împărtăşit fanilor câteva lucruri extraordinare care i s-au întâmplat, printre care şi o dietă naturală, care a ajutat-o foarte mult.

"O experienta extraordinara trăită azi, în Bali, și știți ca nu folosesc acest cuvânt prea des, nu-mi place sa exagerez în niciun chip. Locuim în Ubud, în inima pădurii, într-un loc parcă desprins din rai, nici nu am bănuit ce alegere incredibila am făcut, pe baza unor imagini care nu exprimă fidel realitatea, nu poate fi descrisa nici în cuvinte! Pacea deplina, echilibrul, înțelepciunea, frumusețea naturală și căldură umană sunt vorbele ce creionează portretul acestui loc de poveste.

Ne trezim fără ceas între 5 si 6 dimineața, odată cu gâzele, cu cocoșii ce se aud de departe, cu păsările cu glasuri minunate ce și-au făcut cuib chiar lângă terasa noastră, cu freamătul pădurii uriașe și susurul râului ce-i răcorește rădăcinile.

La 8, incepem ziua cu yoga, dar azi am ales sa începem la 7 cu o noua încercare, ceva ce nu am mai experimentat: aerial yoga. În scurt timp, imaginile filmate care surprind sentimentul de zbor trăit în aceasta dimineață vor putea fi văzute pe Story. Am început anul cu dreptul, cu promisiunea de a avea grijă mai mult de echilibrul minte, trup si suflet, cu mintea deschisă spre nou, spre descoperirea minunilor acestei lumi ce ne pot ajuta sănătatea, sufletul, spiritul. Am văzut un documentar de curând relevant ("Forks over Knives" pe Netflix, e istoria doctorului care stă la baza cartii "Studiul China", exista în librării în română și v-o recomand cu căldură).

Filmul mi-a aprofundat cunoștințe temeinice și m-a determinat sa îmi schimb obiceiurile alimentare greșite, după un decembrie în care, asumat, m-am bucurat de tot ce e mai gustos în bucătăria noastră tradițională, mai ales de sărbători.

Eram obosita după un an în care am muncit mult și mi-am dorit să nu mai pun presiune pe mine, să mă bucur de un timp fără restricții, știind însă diferența dintre "excepție" și "exces". Pe termen scurt, e admisibil, dar nu pe termen lung, pentru balanța corectă a sănătății noastre.

Dieta naturală de aici m-a ajutat mult: am renunțat la carne fără probleme, la pâine, am redus carbohidrații și dulciurile (fructele parfumate de aici sunt un univers culinar fascinant oricum). M-am întors la... mine însămi! Payangan, Bali, Indonesia", a scris Andreea Marin pe reţelele de socializare.

Se pregătește să devină mămică din nou

Andreea Marin își dorește să mai aibă încă un copil și este convinsă că acest lucru se va întâmpla curând. Vedeta aspira la o nouă sarcină, pe cale naturală și elimină pentru moment adopția.

Fosta prezentatoare tv are o relație ce durează de trei ani, alături de Adrian Brâncoveanu. Cei doi formează un cuplu fericit și privesc viitorul cu speranță. Ei nu sunt căsătoriți, dar asta nu îi impiedică să se gândească la un viitor împreună și la o familie mai numeroasă. Iubitul Andreei se înțelege de minune și cu Violeta, fetița pe care vedeta o are din mariajul cu Ștefan Bănică.

Noul membru al familiei este dorit de toată lumea, chiar și de Violeta, cu atât mai mult de Adrian. „Îmi mai doresc un copil, dar și Dumnezeu trebuie să fie cu mâna pe umărul meu. Da, mi-aș dori, sunt deschisă. Nu am ajuns să renunț la dorința de a mai avea un copil pe care să îl fac pe cale naturală”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Marin.