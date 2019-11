Dan Bittman i-a făcut curte Andreei Marin. Cum a fost refuzat solistul de la Holograf

Guest starul primei ediții a emisiunii a fost Andreea Marin, scrie viva.ro. Voi aveți o poveste veche... Ai recunoscut că este una dintre puținele femei care nu s-au lăsat cucerite de tine. Cum s-au întâmplat atunci lucrurile? Și cum a fost să îngenunchezi, cu inelul în mână, în fața ei și să te vezi refuzat? A doua oară...

Bineînțeles, cred că toată lumea și-a dat seama că cererea în căsătorie din cadrul show-ului a fost un scenariu, dar au fost și reacții spontane. Eu și Andreea ne știm de foarte, foarte mulți ani și, da, am recunoscut că mi-a plăcut în anii tinereții, dar asta nu înseamnă că am dat curs acum trăirilor de atunci. Eu o apreciez foarte mult, iar noi doi am rămas într-o relație foarte strânsă de prietenie, ce s-a păstrat cu trecerea timpului. Pe platou ne-am înțeles formidabil, este un om căruia nu îi poți contesta experiența în televiziune.

Umorul și autoironia au prins întotdeauna, iar faptul că postul își parodiază propriile emisiuni are succes la public. Ce mai urmează?

Urmează și mai mult umor cu alți invitați de seamă. În mod surprinzător, veți afla lucruri excepționale despre o bună parte dintre aceștia, căci vedetele vor fi puse în situații deosebite la Antitalent... Și veți constata, la final, că acești oameni sunt cu totul și cu totul altfel față de cum îi vedem noi pe sticlă, pe scena de teatru, sunt altfel față de cum ne imaginăm.

Îți vei invita și colegii de trupă în emisiune? Cum vezi tu un roast care are în centru trupa Holograf?

E o întrebare foarte interesantă! Nu cred că s-ar supăra să fie luați la roast, pentru că îi știu de zeci de ani și cred că ar fi haios să îi pun într-o nouă postură. Cu toate astea, cred eu că se pricep muuult mai bine la cântat decât la actorie, dacă ar fi invitați la Antitalent și ar trebui să joace alături de trupa de umor a show-ului.