Cum a reuşit Simona Gherghe să gestioneze gelozia între fraţi: "Acomodarea lor a fost una extrem de dificilă"

„Acum un an nici nu îndrăzneam să sper la scenele astea… Poate într-o zi, o să-mi fac curaj să povestesc cât de greu i-a fost Anei când s-a născut Vlad, deşi o pregătisem toată sarcina. Si nu doar Anei, ci tuturor, căci acomodarea lor a fost una extrem de dificilă. Şi oricât am citit, oricat am experimentat, până la urma cheia a fost RABDAREA. Cu timpul, s-au obişnuit unul cu altul, s-au împrietenit, acum îmi creşte inima când îi văd aşa. Asta nu înseamnă că nu se mai bat uneori…"

Aşadar, secretul vedetei pentru gestionarea geloziei între fraţi pare să fi fost răbdarea.