Cum a slăbit Alina Ceuşan 10 kilograme după ce a născut: Nu-mi pasă neapărat de chestia asta!

„Eu aveam 52 kg, aceasta este greutatea mea ideală. Aveam 54 în momentul când am aflat când sunt însărcinată, la două luni, după care am avut 71 de kilograme când am mers să nasc. Când am venit acasă aveam vreo 63, 64. Acum am 60, 61, depinde de zi şi de când mă cântăresc. Nu-mi pasă neapărat de chestia asta momentan. Nu am făcut absolut nimic ca să slăbesc.

Pur şi simplu, kilogramele s-au dus din spital, cu placenta, cu copilul. Când am ajuns acasă, aveam deja 7 kilograme pierdute. Am pierdut încă vreo trei cu alăptarea”, a spus Alina, potrivi okmagazine.

Vedeta a născut după 12 ore de travaliu

Alina Ceușan a născut un băiețel perfect sănătos, după un travaliu de peste 12 ore. Şi asta după o cezariană de urgență. Mesajul ei după ce a născut a creat un val de reacţii şi i-a sensibilizat pe fanii săi.

„O să creștem un bărbat așa cum trebuie, puternic pentru cei din jurul lui, dar sensibil la ce-i aruncă viața-n cale, hotărât să ajungă unde își propune, dar înțelegător cu oamenii, practic în viziune, dar visător când vede o pasăre pe cer, în zilele de vacanță. Așa îl văd”, spunea aceasta în luna iunie.

"Douăsprezece ore de travaliu, o oră de împins. Rezultatul: bebeluș Rock Tisha 15.09.2020, 4:44. Primele mele cuvinte către el: «Deci tu ai fost tot acest timp, înăuntru»”, a scris vedeta pe contul personal de Instagam.

Alina Ceușan este printre primii influenceri autohtoni, iar publicul a cunoscut-o mai bine în emisiunea "Asia Express", de la Antena 1.