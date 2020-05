Cum arată fiica Danei Marijuana. Alesia are 14 ani şi seamănă perfect cu mama sa

Dana Marijuana are două fiice de care se ocupă singură. Cea mare, Alesia, are deja 14 ani, iar cea mică, Iris, are 5 ani.

Citeşte şi Dana Marijuana, MOMENTE DIFICILE. Vedeta tocmai a făcut un ANUNŢ DUREROS

De curând, Dana Marijuana şi-a surprins fanii de pe contul de socializare cu o fotografie în care apare alături de Alesia, fiica ei cea mare, care, până în 2017, când tatăl artistei, Ion Coteanu a încetat din viaţă, a fost în grija acestuia.

Alesia îi seamănă perfect, a moştenit multe trăsături fizice de la mama sa. În plus, adolescenta are talent şi la muzică. "Fiica mea nu are studii muzicale. Nu ştiu dacă o să aibă şanse să intre în industria muzicală. Sunt mulţi oameni talentaţi în ţara asta şi nu reuşesc să se lanseze pentru că nu este loc. Fetiţa mea o să fie o artistă talentată doar pentru prieteni, colegi de clasă şi familie. Dar dacă o să aibă şansa să devină persoană publică, atât eu, cât şi tatăl ei o s-o susţinem", spunea Dana Marijuana acum ceva vreme într-un interviu pentru Click.

Dana Marijuana, dezvăluiri cutremurătoare despre viața zbuciumată

Dana Marijuana, prima cântăreață de rap din România, și-a deschis sufletul în cartea biografică scrisă de Andrei Ruse, căruia i-a povestit cele mai frumoase perioade din viața ei, dar și cele mai triste.

Printre mărturiile cutremurătoare făcute de vedetă se numără aceea că a recunoscut că s-a luptat cu drogurile de mare risc, dar și cu depresia. După ce a ieșit din lumina reflectoarelor, ea a tot încercat să revină pe scenă, însă fiecare proiect muzical a fost un alt eșec.

Citeşte şi: Dana Marijuana, TRANSFORMARE RADICALĂ. Cu ce se ocupă ACUM fosta FATĂ REA

“Eram în ultimul an de liceu, aveam 18 ani şi începusem prima mea relaţie mai serioasă. Cu Cristi, un băiat din cartier. Un tip blond cu ochi albaştri – mama mi-a zis de când eram micuţă că i-ar plăcea să am un iubit frumos, blond şi cu ochi albaştri şi iată, chiar primul a fost aşa.

A fost o relaţie tumultuoasă, intensă, adolescentină, dar şi plină de probleme şi ulterior atât de nocivă, încât am crezut că am să sfârşesc înainte să încep să trăiesc cu adevărat.

Cu Cristi am luat pentru prima oară heroină. De fapt, de atunci am început să fim împreună, pentru că până atunci fusesem doar amici. S-a întâmplat într-o seară când am fost la cineva să ne luăm prima dată, pentru că mulţi dintre prietenii noştri luau şi am zis şi noi să încercăm, să gustăm»”, a povestit Dana.