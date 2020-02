Cum arată fiica lui Dem Rădulescu şi ce carieră a început. Irina are 34 de ani şi seamănă foarte bine cu tatăl ei

Irina Rădulescu nu a moştenit doar pasiunea tatălui său pentru actorie, ci şi trăsăturile acestuia, fiind copia fidelă a marelui actor. Având ambii părinţi actori, mama sa fiind actriţa Adriana Șchiopu, Irina a crescut practic pe platourile de filmare şi în săli de teatru. A jucat prima oară la 6 ani, deci era destul de clar că va merge pe acelaşi drum, al actoriei. Pe când era încă studentă, marea Cătălina Buzoianu a ales-o să joace în spectacolul "Furtuna" şi aşa a ajuns Irina la Teatrul Mic.

"A venit destul de firesc. Deşi de-a lungul timpului am vrut să fac mai multe lucruri, având diverse pasiuni. Dar, am simţit-o ca pe o întoarcere acasă în momentul în care am decis asta. Am spus «Da»! Fiind într-un liceu teoretic, se vorbea ce e bine să faci în epoca asta. Şi atunci m-au bătut mai multe gânduri, dar în momentul în care mi-am pus problema serios, a fost ca o întoarcere acasă', a povestit Irina, care şi-a pierdut celebrul tată înainte să împlinească 14 ani.

"Tata mi-a dat o educație latino-balcanică. Era sobru când era nevoie, sigur. Eu am fost, într-un fel, feblețea și slăbiciunea lui. Mama trebuia să fie o mână de fier, ca altfel nu, cu noi nu se putea. Mie îmi era totul permis. Am fost o răsfățată, dar nu o prost educată. Și atunci, răsfățul mi s-a răsfrânt în comportament. De la tata am învățat să mă bucur de tot și de toate; și de la mama la fel. Sunt oameni care m-au bucurat. E ușor să-ți amărăști sufletul, dar e bine să-ți cultivi această capacitate de a te bucura de lucrurile mici", a mai adăugat tânăra actriţă.

Recent Irina și-a făcut debutul într-un film de lungmetraj – Urma, în regia lui Dorian Boguță. Irina interpretează rolul Anei, sora lui Anton, un pianist celebru, dat dispărut. După moartea părinților săi, Anton devenise obsedat de fericirea surorii sale, dincolo de limitele iubirii fraterne.

"Am așteptat această ocazie, să fac film și cred că ea a venit la momentul potrivit. A venit cu un rol principal, cu un scenariu interesant, de fapt, toate s-au datorat întâlnirii cu Dorian Boguță, care a avut încredere în mine de la bun început. El m-a îndrumat, mi-a dat încredere, m-a încurajat și de la el am avut de învățat", a declarat Irina într-un interviu acordat site-ului Culturaladuba.ro.