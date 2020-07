Cum arată Gabriela Cristea după ce a slabit SPECTACULOS

Frumoasa prezentatoare arată uimitor după ce a reușit să scape cu brio de kilogramele în plus. Mândră de aspectul său de acum, Gabriela Cristea nu s-a sfiit și a îmbrăcat cel mai sexy costum de baie, oferindu-le fanilor prilejul de a observa cum îi arată corpul în urma slăbitului.

Pe lângă faptul că este foarte talentată, dând mereu dovadă de profesionalism în ceea ce-i privește cariera, Gabriela Cristea este și o femeie extrem de frumoasă. De când a intrat în lumea showbiz-ului, vedeta a demonstrat în permanență că este o femeie pe cât de puternică, pe atât de ambițioasă. Astfel, deși pentru mulți pare o „luptă" grea, celebra prezentatoare a reușit să slăbească miraculos.

Deși a născut două fetițe superbe, Gabriela Cristea continuă să aibă un corp invidiat de toate femeile, mai ales acum, după ce a reușit să slăbească considerabil. Vedeta nu a ținut doat pentru ea această bucurie, ci le-a împărtășit-o și fanilor pe Instagram, fiind îmbrăcată într-un costum de baie negru și provocator, scoțându-i formele voluptoase în evidență.

Vedeta a postat fotografiile de la piscină pe rețelele de socializare, spunându-le fanilor că se bucură de faptul că a găsit în sfârșit puțin timp doar pentru ea, pentru a se relaxa. Încântați de ceea ce văd, admiratorii au asaltat fotografia cu mii de like-uri și comentarii.

"De aproape 3 ani mă tot întreb dacă am să reușesc să-mi mai fac timp să stau și eu relaxată, fără să alerg după Victoria sau Iris, fără să mai tragă cineva de mine, că are nevoie de ceva. Azi am reușit să am un mic răgaz la piscină după ce am bălăcit fetele bine, le-am hrănit și culcat. Timp doar pentru mineeeee!", a scris Gabriela Cristea pe Instagram.

