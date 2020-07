Cum arată mama lui Sharon Stone la 87 de ani. Dorothy este un exemplu pentru toate femeile

Dorothy Stone a ajuns la 87 de ani, şi chiar dacă a trecut recent prin două infarcte, nu se dă bătută. De meserie contabil, Dorothy a fost persoana care a susținut-o cel mai mult în carieră pe Sharon, lucru mărturisit chiar de fosta divă de la Hollywood.

Sharon Stone a distribuit recent două fotografii cu mama sa, declarându-se tare mândră că este în continuare alături de ea. Într-una dintre imagini, Dorothy poate fi văzută într-un spațiu închis, protejându-se de Covid-19 cu mască și mănuși.

Sharon Stone a suferit un accident vascular cerebral

Invitată într-o emisiune radio, Sharon Stone a dezvăluit detalii despre accidentul vascular cerebral pe care l-a suferit în urmă cu 17 ani, în 2001.

Sharon a povestit cum a trebuit să învețe din nou să meargă, să vorbească și să scrie în urmă acestei întâmplări nefericite, scrie elle.ro.

Sharon Stone a făcut aceste mărturisiri în contextul discuției despre un documentar emoționant despre hemoragia la creier care a atins-o, ea însăși trecând printr-o experiență asemănătoare.

"In 2001, am avut un atac și o hemoragie la creier care a durat 9 zile care mi-au schimbat viața pentru totdeauna. Am avut o șansă de 5% să supraviețuiesc", a dezvăluit Sharon Stone.

Actrița a povestit că și-a pierdut aproape toate funcțiile pe partea stânga și că i-au trebuit ani de zile că să învețe din nou lucruri uzuale precum cititul, scrisul sau vorbitul: „Nu mi-am putut scrie numele pentru aproape 3 ani. Nu îmi puteam folosi brațul, așa că a trebuit să învăț să citesc și să scriu din nou. A trebuit să învăț să vorbesc din nou".