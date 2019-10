Articol publicat in: Life

Cum au arătat TORTUL şi DANSUL mirilor, imagini inedite de la nunta fiicei lui Becali VIDEO

Publicat: (acum 51 min) // Actualizat: (acum 46 min) // Sursa: romaniatv.net Avem primele imagini cu dansul mirilor de la Palatul Snagov. Gigi Becali a organizat o nuntă ca în basme pentru fiica sa cea mare, Teodora. La petrecere au participat și nume mari din fotbal precum Hagi, Marica, Dică dar și Anamaria Prodan Reghecampf. Nuntasii s-au distrat în cortul de sticlă împodobit cu candelabre de cristal si aranjamente scumpe de flori, iar pajiştea din fata Palatului a fost luminată de felinare.

Theodora, fiica cea mare a lui Gigi Becali, și soțul ei Mihai au emoționat toți invitații la momentul dansului. Cei doi au dansat pe melodia ”Armâna mea”, un cântec foarte popular printre machedoni. La petrecere au fost invitate mai multe vedete din sport. Printre nuntași s-au numărat Ciprian Marica, Gica Hagi, Nicolae Dică și Anamaria Prodan Reghecampf. Mirii au pregătit un tort din 7 etaje alb cu decorațiuni florale. La momentul venirii acestuia, Theodora a ținut să îi multumească familiei ei pentru tot ce i-a oferit în viață. Unul dintre cele mai frumoase momente ale serii a fost dansul miresei cu tatăl ei Gigi Becali. Nunta Theodorei Becali s-a desfăşurat într-un decor feeric. Cortul imens de sticlă a fost împodobit cu candelabre de cristal şi cu aranjamente scumpe de flori. Berbecutii s-au perpelit la protap, grătarele cu fripturi au sfârâit în aer liber.



Theodora Becali a avut parte de o cununie religioasă de poveste. Tatăl său a supravegheat îndeaproape pentru ca totul să iasă perfect. La biserică, afaceristul a invitat și călugări de la Athos care să participe la ceremonie. loading...

