Cum castigi increderea copilului tau

Felul in care treci aceste teste la care te supune copilul tau cand intra in noi etape ale dezvoltarii sale contureaza relatia ta cu copilul, stabilind daca esti in ochii lui un punct de sprijin pe care se poate baza tot restul vietii, sau un adult in care nu poate avea deplina incredere pentru ca te-ai dovedit a fi ori nehotarat, ori ipocrit, ori nedrept, ori rigind... Iar cand copilul ajunge la preadolsescenta si adolescenta cu impresia ca nu se poate baza pe tine... va naviga apele furtunoase ale acelei etape delicate fara nici un reper, accentuandu-i-se sentimentul tipic adolescentin ca e singur, nimeni nu-l intelege si nu are la cine apela pentru ajutor. Iar asta e un mod de gandire care poate fi foarte periculos. Asadar, cu ajutorul expertilor de la practicalparent.org.uk iti oferim patru modalitati de a construi o relatie bazata pe incredere intre tine si copilul tau.

Fii acolo pentru el



Lasa copilul sa vorbeasca despre orice ii trece prin cap. Afla cum si-a petrecut ziua. Intreaba "Si tu cum te-ai simtit cand...?". Permite-i copilului sa-si exprime deschis opiniile (chiar daca nu-ti convin sau nu esti de acord cu ele, nu te enerva, ci porneste o discutie deschisa pe acea tema), sentimentele si temerile. Asculta-l! Nu ii tine prelegeri. Fii disponibil permanent pentru discutii. Incurajeaza-l sa-si exprime emotiile in mod creativ fie tinand un jurnal, fie un blog, fie pictand sau desenand. Atentia pe care i-o acrozi cand vorbeste ii arata ca gandurile si emotiile lui sunt importante, conteaza pentru tine, iar asta ii va da incredere sa se exprime si sa vorbeasca sincer cu tine.

Fii consecvent



Stabileste o rutina zilnica la care sa tii si pe care sa ii ceri si copilului sa o respecte (ora de trezire, ora de culcare, cate ore pe zi la tv, cate ore la calculator, ora de teme, ora de joaca, ora de masa, etc...). Un program zilnic clar si stabil da copilului sentimentul de siguranta fara de care nu poate evolua frumos. Regulile clare ajuta copilul sa invete ce e bine si ce e rau, il ajuta sa-si construiasca bazele unui sistem de valori care-l vor calauzi in viata. Fii consecvent!



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.