Cum explică Raed Arafat închiderea şcolilor deşi mai puţin de 1% dintre elevi s-au infectat în spaţiul unităţilor de învăţământ

Monica Anisie, ministrul Educației, a afirmat recent că mai puţin de 1% dintre elevi s-au infectat în spaţiul şcolii, Întrebat, în acest context, la Antena 3, de ce s-au mai suspendat cursurile, Raed Arafat a răspuns: „Pentru ca de ei stim. Am gasit un studiu din SUA care spune de transmiterea asimptomaticilor. Copiii in mare parte sunt asimptomatici. Noi stim doar de 1% ca au avut febra. Decizia privind educatia online este o solutie pentru a reduce contactul si mobilitatea. Totul e indreptat spre aceste doua lucruri, trebuie redus contactul, trebuie redusa mobilitatea”.

"Tinerii iau berea și merg în vizită"

Raed Arafat a explicat, duminică seară, la Antena 3, de ce a fost luată măsura interdicției deplasărilor pe timp de noapte, între orele 23.00 și 5.00, cu câteva excepții clare. Secretarul de stat în MAI spune că această măsură a fost luată, din aceleași raționamente, și de altă țări occidentale."Logica ei este țintită către un grup de persoane care hai să zicem că nu întotdeauna au respectat regulile, o parte, să zicem, fără să generalizăm. Și acesta este grupul de tineri care în cursul nopții, mai ales în weekenduri au mers totuși la petreceri, chiar și în apartamente, în parcuri, pe stradă, în grupuri mari, mai ales, cum am zis, în perioada weekendului.

Sunt țări care au observat acest lucru și vedeți că nu suntem singurii care am luat această măsură. Franța are această măsură, mult mai devreme, la ora 21.00 până la ora 6.00. Pentru că noaptea au loc aceste activități, care de regulă se fac fără mască. În Spania, chiar dacă sunt închise cluburile acolo au observat acest fenomen că tinerii iau berea și merg în vizită. Și nu doar într-un apartament, ci de la unul la altul. Și atunci una dintre măsurile care considerăm că are un impact economic minor, dar în același timp are un impact de prevenire mare este aceasta", a spus Raed Arafat, în emisiunea "Punctul de întâlnire".