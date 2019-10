Articol publicat in: Economie

Cum ne fură marile magazine. Dovada că suntem păcăliţi

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Inspectorii ANAF dau amenzi usturătoare magazinelor care nu dau bon fiscal. Proprietarii magazinelor comerciale controlate dețineau un cuantum 4,15 milioane de lei din numerar, venituri ilicite şi bunuri obținute prin nefiscalizarea încasărilor. Foto: magister.ro Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, în luna august 2019, au verificat modul în care 1.341 de firme din toată ţară fiscalizează prin intermediul caselor de marcat toate încasările provenite, scrie agerpres.ro. Au fost verificate firme ce se ocupă cu vânzarea de produse şi prestarea de servicii în domenii precum comerţul cu îmbrăcăminte, încălţăminte şi produse nealimentare, alimentaţie publică (restaurante, cluburi, baruri, cafenele, patiserii, legume-fructe), florării, servicii de înfrumuseţare (coafor, frizerii, centre de relaxare), vulcanizări etc. Citeşte şi LISTA DATORNICILOR ANAF dispare, se şterg datoriile persoanelor fizice. Cum scapi de penalităţi în câţiva paşi În anul 2019 a fost verificat modul în care 4.832 de firme din toată ţară fiscalizează încasările prin intermediul caselor de marcat. Au fost identificate abateri de la prevederile legale şi au fost aplicate 1.470 avertismente, de asemenea au fost dispuse 4.366 amenzi contravenţionale în cuantum total de 21,14 milioane de lei, iar confiscările de numerar, venituri ilicite şi bunuri au totalizat 4,15 milioane de lei. "Este important de ştiut că după dispunerea planurilor de remediere nu se vor mai aplica avertismente şi urmează sancţiuni importante: amendă de până la 10.000 lei, confiscarea tuturor încasărilor, chiar dacă au fost înregistrate în case de marcat vechi fără jurnal electronic, şi suspendarea activităţii comerciale a punctului de lucru până la dotarea cu noile case de marcat cu jurnal electronic", se menţionează în comunicatul ANAF. loading...

