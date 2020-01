Cum să fraudezi un examen de angajare la Nuclearelectrica şi să fii prins dintr-o prostie.

Cum ar fi daca aplici pentru un post de economist intr-o mare companie de stat, iar inainte de examenul pentru angajare primesti pe e-mail subiectele rezolvate chiar de seful comisiei de concurs, scrie ziare.com Contracandidatii pe acest post nu au nicio sansa, iar angajarea ar fi ca si asigurata. Un examen de fatada!

Fix acest lucru s-a intamplat in vara anului 2018, cu ocazia ocuparii unui post de economist in cadrul Departamentului Implementare Proiect U3-U4 CNE Cernavoda - Directia Dezvoltare Investitii al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA.

Fericita castigatoare a postului, Cristina G., din Teleorman, absolvise in 2018 Facultatea de Administratie si Afaceri, din cadrul Universitatii Bucuresti, fiind licentiata in stiinte economice. Ce a contat pentru a fi favorizata la examenul de angajare nu au fost insa studiile sau competentele, ci faptul ca nasul sau era consilier pe probleme energetice in Guvernul Romaniei, potrivit unei anchete DNA.

Detaliile apar in procesul in care Constantin-Alexandru Havris, director al Directiei Dezvoltare Investitii in cadrul SN Nuclearelectrica SA si membru al comisiei de examinare pentru angajare, a fost condamnat la 1 an si 2 luni de inchisoare cu suspendare pentru infractiunile de fals in inscrisuri private si folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.

Decizia a fost data de Tribunalul Bucuresti pe 17 octombrie 2019, dar Havris a contestat-o la Curtea de Apel Bucuresti. Urmatorul termen din acest proces este pe 7 februarie 2020, potrivit portalului instantelor.

Detalii inedite apar in paginile acestui proces de la Curtea de Apel Bucuresti.

Acuzatiile DNA

Potrivit acuzatiilor DNA, in cursul lunii august 2018, Havris Constantin-Alexandru a transmis, prin e-mail, Cristinei G. subiectele ce urmau a fi date cu ocazia sustinerii probei scrise (cinci intrebari si raspunsurile aferente) pentru ocuparea unui post de economist in cadrul Departamentului Implementare Proiect U3-U4 CNE Cernavoda - Directia Dezvoltare Investitii al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA.

Urmare a acestui demers, pe 14 august 2018, cu ocazia examinarii scrise, tanara a obtinut o nota care i-a permis promovarea concursului si implicit angajarea in functia de economist.

Ulterior, Havris a completat in fals procesul verbal de examinare a candidatilor, atat pentru proba scrisa cat si pentru cea a interviului, in conditiile in care la aceasta din urma nu a fost prezent, fiind plecat in concediu.

S-au dat de gol pe e-mail

Potrivit dosarului, ancheta a inceput in momentul in care un ofiter de politie care lucra in cadrul Directiei Informare si Relatii Publice, Serviciul Presa, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a inceput sa primeasca e-mailuri de la Havris.

Directorul de la Nuclearelectrica ii trimitea Cristinei G. diverse documente, ca destinatar principal, iar la destinatar secundar il punea din greseala si pe politist. Numele ofiterului era identic cu cel al sefului Departamentului Implementare Proiect U3-U4 CNE Cernavoda, departament in care figureaza si postul pentru care a fost organizat concursul.

Angajatul Nuclearelectrica al carui nume era similar cu al politistului era presedintele Comisiei de examinare pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de economist, acesta fiind chiar cel care a elaborat subiectele pentru proba scrisa.

"Buna Cristina. Atasat gasesti subiectele la proba scrisa (inclusiv rezolvarea). Am rugamintea de a le invata temeinic. Potrivit anuntului postat pe website-ul societatii, interviul va avea loc pe data de 9 august, la ora 10:45 (urmeaza sa primesti de la departamentul resurse umane o notificare-email) la sediul societatii.

Proba scrisa va avea loc pe data de 14 august la o ora ce o vom comunica in timp util. Toate cele bune. Alexandru," era unul din e-mailuri, trimis pe 6 august 2019.

Mesajul a avut anexat un document purtand titlul "Subiecte proba scrisa", avand un numar de sase pagini. In continutul acestuia se regaseau consemnate cinci intrebari, la sfarsitul fiecareia fiind indicat punctajul acordat, precum si rezolvarea.

A fost momentul in care politistul a sesizat Directia Generala Anticoruptie, iar cazul a fost preluat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie. Anchetatorii au cerut emiterea unor mandate de interceptare, iar totul a iesit la iveala.

Probleme la limba engleza

Ancheta a dezvaluit ca seful Departamentului Implementare Proiect U3-U4 CNE Cernavoda, cel al carui nume era identic cu al politistului, a ajutat-o pe Cristina sa-si faca CV-ul pentru a raspunde cerintelor postului. O cerinta esentiala pentru ocuparea postului de economist scos la concurs de SN Nuclearelectrica SA era cunoasterea unei limbi straine.

CV-ul a fost modificat corespunzator la "limba si computer skills," iar la limba engleza a fost completat cu nivelul "avansat." Potrivit anchetatorilor, din probele administrate a reiesit ca tanara intampina serioase dificultati in a purta un dialog in limba engleza sau sa redacteze un inscris in acest sens.

"Totul este in regula, exact de aceste detalii aveam nevoie. Arata excelent!", spunea angajatul Nuclearelectrica, intr-unul din e-mailuri. El a sfatuit-o pe Cristina G. sa nu se sperie de bibliografie, adaugand ca "cel putin legile nu trebuie stiute etc.", asigurand-o ca "oricum te voi ajuta pe parcurs si cu documentele din bibliografie, no worries (nu-ti face griji- n.red.)".

Intr-o discutie intre Havris si subordonatul sau care ii refacuse CV-ul Cristinei G., acesta exclama "(contributia ta impresionanta) wow... cred ca nici ei nu ii vine sa creada cat de tare e." Interlocutorul ii raspunde ca "se gandeste sa fie ok pentru toata lumea".

Probele stranse de DNA in acest caz sunt mai multe e-mailuri, convorbiri telefonice sau discutii pe aplicatia WhatsApp, dar si documente ridicate la perchezitiile domiciliare.

Sprijinul a venit de la nasul din Guvern

Audiata in calitate de martor, Cristina G. a negat initial ca a primit subiectele pe e-mail si ca un angajat de la Nuclearelectrica a ajutat-o cu realizarea CV-ului.

Ulterior, ea a revenit asupra declaratiei initiale, recunoscand sprijinul primit din partea lui Havris si al sefului Departamentului Implementare Proiect U3-U4 CNE Cernavoda.

Tanara a declarat ca pentru a se angaja a apelat la ajutorul nasului sau, consilier in cadrul Guvernului Romaniei, care i-a transmis sa urmareasca site-ul SN Nuclearelectrica SA, intrucat se infiintase un nou departament si exista posibilitatea sa apara anunturi de recrutare.

Potrivit anchetei DNA, din discutiile tinerei cu mama si prietena sa a reiesit ca nasul fetei ar fi vorbit cu angajatii Nuclearelectrica pentru angajarea in postul de economist. De asemenea, nasul fetei i-a transmis pe WhatsApp ca postul de economist urmeaza sa fie scos la concurs de SN Nuclearelectrica SA, inainte de afisarea concursului pe site-ul institutiei si este cel care ii spune ca o sa fie contactata de Havris, pentru transmiterea CV-ului.

A urmat concursul fraudat, in care a avut doi contracandidati, si ancheta DNA.

Cristina G. a fost angajata in cadrul SN Nuclearelectrica SA in functia de economist, pe o perioada determinata de timp, de patru luni, pana la data de 3 ianuarie 2019.

De ce a primit o condamnare mica

In timpul anchetei DNA, Constantin-Alexandru Havris s-a prevalat de dreptul la tacere. La procesul de la tribunal, directorul Nuclearelectrica a recunoscut savarsirea faptei si a solicitat judecarea in cadrul unei proceduri simplificate. Din acest motiv, judecatorii i-au redus pedeapsa cu o treime.

"Tribunalul retine ca gravitatea faptelor comise de inculpatul Havris este una medie, in conditiile in care detinea o functie importanta intr-o companie in care statul este actionar si actionand in aceasta calitate a prejudiciat prin fapta sa increderea ce trebuie sa guverneze activitatea de recrutare si selectie a personalului in cadrul unei societati nationale.

Cu alte cuvinte, prin fapta sa i-a impiedicat pe ceilalti participanti sa promoveze concursul pentru ocuparea postului de economist, in conditii de corectitudine, echitate si nediscriminare, astfel incat postul sa fie in final ocupat de cel care detinea toate competentele solicitate.

La stabilirea gravitatii faptei, instanta are in vedere si faptul ca postul ocupat in conditii de neloialitate nu era unul extrem de important si nu avea o influenta primordiala in cadrul companiei," explica Tribunalul Bucuresti.

Munca la Arhiepiscopie

Pentru Havris au contat circumstantele personale, detine numeroase calificari profesionale, este implicat in diferite comisii de lucru, fiind bine vazut in mediul profesional.

Instanta a mai stabilit ca directorul Nuclearelectrica sa presteze 80 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul SC Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 2/ Arhiepiscopia Bucurestilor.

"Contrar sustinerilor parchetului, instanta retine ca scopul pedepsei se poate realiza si fara executarea ecesteia in regim de detentie, avand in vedere pe de o parte gravitatea medie a infractiunilor savarsite, modalitatea in care se reflecta fapta inculpatului in plan socio-profesional, cat mai ales circumstantele personale ale inculpatului (care ii sunt favorabile), conduita procesuala corecta a inculpatului," conchid judecatorii.

Avocatii lui Havris au solicitat o condamnare cu amanarea executarii pedepsei, dar judecatorii nu au fost de acord cu acest lucru si au stabilit suspendarea executarii pedepsei pentru un termen de 2 ani.

"Pe de alta parte, activitatea infractionala a inculpatului nu este una de neglijat, motiv pentru care nu se impune amanarea aplicarii pedepsei, asa cum a solicitat apararea," explica instanta.