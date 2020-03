Cum sa te protejezi de COVID-19. 5 sfaturi usor de pus in practica

Cum sa te protejezi de COVID-19:

1. Stai in casa

Virusul COVID-19 se transmite de la persoana la persoana (nu este transmisibil via animale). Acesta intra in organism pe la nivelul gurii si nasului si se duce spre plamani. El obstructioneaza plamanii si caile respiratorii. Virusul poate rezista pe diverse suprafete destul de mult timp. De aceea este foarte important sa ramai in casa, cu atat mai mult daca esti bolnav.

Respecta carantina obligatorie si nu iesi din casa decat cu motive bine intemeiate. Afla aici care sunt exceptiile pentru iesirea din casa.

2. Bea lichide calde

Medicii spun ca o temperatura mai ridicata in stomac este importanta in apareara organismului impotriva virusului. Consuma des lichide calde (cafea, ceai, supe).

3. Reguli de protectie

Daca iesi in public, nu sta mai aproape de 2 metri de o persoana si chiar mai mult daca observi ca o persoana tuseste. Poti purta si manusi de unica folosinta. Insa si aici exista pericolul de a duce mana la fata/nas. Ceea ce NU este deloc sanatos. Spala-te pe maini cu apa si sapun cel putin 20 de secunde.

Nu atinge suprafatele din metal (manere, usi, robinete, butonul toaletei). Daca esti sofer, sterge cu dezinfectant volanul.

Nu iti atinge fata (poti prepara in casa o mixtura dintr-o ceasca de apa si 20 de picaturi de ulei de arbore de ceai pe care sa o pulverizezi usor pe fata cu care, iar apoi sa te speli pe fata cu apa si sapun).

Tuseste /stranuta in cot.

