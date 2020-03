Cum se transmite coronavirusul în metrou, autobuz sau tramvai! Trăieşte 30 de minute şi rezistă patru zile

Hu Shixiong, liderul echipei de la Centrul de Control și Prevenție din Provincia Hunan, a prezentat rezultatul unui studiu realizat pe pacienții unui autocar ce a călătorit în China pe 22 ianuarie. Într-o perioadă în care veștile erau confuze, iar coronavirusul nu fusese anunțat, oficial, ca pandemie, ”pacientul A”, infectat, a urcat în autobuz, fără a purta mască de protecție.

Rezultatele analizei sunt infricoșătoare, pentru că arată că omul a îmbolnăvit șapte oameni doar în timpul călătoriei (alți patru au fost depistați pozitiv după) dar sunt alarmante și pentru că microbul se transmite la distanțe de 4,5 metri, mult mai mult decât ”limita de siguranță”, rezistă în aer 30 de minute, deși ”pacientul A” a coborât, iar pe lemn, metal ori sticlă ”rămâne” până la patru zile.

Președintele Klaus Iohannis a susţinut o declarație de presă după videoconferința cu şefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene pe tema măsurilor privind gestionarea COVID-19.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că convocat pentru miercuri la ora 11:00 o discuţie cu premierul şi cu ministrul Finanţelor. Riscul unei pandemii rămâne ridicat, iar combaterea coronavirusului implică un efort coordnat la nivel naţional şi global, a declarat preşedintele Klaus Iohannis după videoconferinţa cu şefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene pe tema măsurilor privind gestionarea COVID-19.

Klaus Iohannis a transmis un mesaj în engleză pe Twitter, reţea puţin populară în România

"Am văzut cu toții decizia fără precedent luată de Italia. Combaterea coronavirusului prespune un efort coordonat la nivel național și internațional. Riscul unei pandemii rămâne ridicat. Europa este în stare de mobilizare. Am avut o videoconferință și am vorbit despre evoluția situației din țările noastre.

Protejarea cetățenilor este prirotatea zeroM, Este absolut necesar să ne coordonăm eforturilor, doar prin luarea unormăsuri comune care să ducă la combataerea răspândirii virusului vom reuși. Trebuie să preîntâmpinăm problemele economice grave. Mâine voi discuta cu premierul şi cu ministrul de Finanţe", a deeclarat preşedintele Klaus Iohannis.

"Numărul mic de cazuri confirmate se datorează măsurilor eficiente luate. Toate măsurile adoptate, oricât de drastice ar părea acum și oricât disconfort ar crea sunt gândite să elimine un efort mai mare. E nevoie sa le facem acum, penru a evita sacrificii mult mai mari pe viitor. Drepturile și libertățile individuale trebuie respectate,dar nu vom ezita să luăm toate măsurile care se impun.

Depinde de fiecare dintre noi să limităm efectele răspândirii coronavirusului. Respectați măsurile luate de guvern și protejați-vă pe voi și pe rudele voastre. Pentru cei din Italia, îi rog să respecte toate recomandările Guvernului Italia", a mai spus Iohannis, conchizând că toţi trebuie să ne ghidăm după cuvintele "paza bună trece primejdia rea".