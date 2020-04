Cum vor arăta smartphone-urile peste 10 ani? Pronosticurile specialiştilor

Specialiștii consideră că marile companii, producătoare de smartphone-uri, vor continua să inoveze pentru a capta interesul clienților și pentru a-și crește vânzările. Având în vedere faptul că inovația contează pentru orice, smartphone-urile vor face practic cam ceea ce fac laptopurile în ziua de azi și multe altele.

Iată cum vor arata smartphone-urile peste 10 ani, în opinia specialiștilor:

Vor apărea telefoanele pliabile!

Designul smartphone-urilor se va schimba în viitor.Deja oamenii se așteaptă să găsească în următorii trei ani telefoane pliabile. Acestea sunt promise de marile companii. Potrivit unor surse, de ceva timp Samsung proiectează un smartphone pliabil, care a fost numit Galaxy X. În anul 2019, au fost lansate dispozitivele Samsung Galaxy Fold și Motorola Razr, însă nu au fost puse în vânzare.

Cel mai apreciat este smartphone-ul pliabil Galaxy Fold creat de Samsung, care deschide drumul unei noi categorii de telefoane mobile "inteligente" în următorii ani. Acesta funcționează ca un smartphone compact (cu ecran de 4,6 inch) sau poate fi deschis ca o tabletă (cu ecran Infinity Flex de 7,3 inch).

Samsung este interesat de dispozitivele care se pliază spre interior, cât și de cele care se pliază spre exterior.

Huawei este o altă companie care a început să producă smartphone-uri pliabile și care va concura cu Samsung. Pentru început, această companie are în plan să comercializeze 20.000-30.000 de smartphone-uri de acest fel. Huawei s-a asociat cu producătorul chinez de componente electronice – BOE Technology Grup – pentru a furniza panouri OLED flexibile la smartphone-urile create.

Aceste telefoane vor fi apreciate de utilizatori datorită formei interesante, în pofida faptului că vor fi destul de costisitoare.

Tehnologia 5G și 6G

Specialiștii prevăd că în următorii ani va scădea producția de telefoane 4G, companiile fiind preocupate de lansarea unui număr mare de modele de telefoane 5G. Prin urmare, oamenii vor găsi pe rafturile magazinelor mai multe dispozitive 5G. Acestea vor fi telefoane de mare viteză, deci oamenii vor putea beneficia de conexiune mai rapidă.

Până în anul 2030, se prevede deja apariția tehnologiei 6G, care a fost cerută de Donald Trump, pentru o conexiune și mai rapidă. Aceasta este încă în etapa de început, dar va reprezenta următoarea fază a comunicațiilor mobile.

Smartphone-uri fără porturi

Având în vedere că mulți oamenii preferă căștile wireless în locul celor cu fir, companiile s-au gândit să lanseze telefoane fără porturi, cu tehnologie avansată.

Oppo are deja un prototip de smartphone fără porturi, fără butoane de volum (acestea fiind virtuale), fără difuzoare vizibile. Acesta are o cameră frontală ascunsă sub display. Telefonul are un singur buton, cel de Power.

Smartphone-uri care au camere frontale

Mai multe companii au în plan folosirea acestei tehnologii, brand-ul Oppo deja a folosit-o. Este vorba despre Oppo Reno și OnePlus 7 Pro. Ideea a fost de a crea un smartphone la care să nu mai apară problema camerelor frontale, care ia din spațiul de afișare.

Alte pronosticuri

Producătorii de telefoane Android, mai ales cei de la Samsung, au optat pentru încărcarea wireless și pentru căștile portabile.

Privind spre viitor, oamenii pot fi convinși că vor avea telefoane cu tehnologii avansate, că vor vedea doar un ecran, fără butoane, cu încărcare wireless, căști Bluetooth și senzori de amprentă.

Specialiștii au precizat că vor "să creeze o nouă interfață bazată pe atingere, care va folosi ultrasunete pentru a interacționa cu orice suprafață". Lipsa butoanelor va permite dezvoltarea unor ecrane curbate, în jurul dispozitivului, astfel va putea fi extinsă suprafața ecranului și înlăturate cadrele metalice, despre care unii spun că nu funcționează bine cu antene 5G.

Utilizatorii vor atinge pur și simplu spatele telefonului pentru a face un selfie.

Huawei, Xiaomi, Apple și Samsung vor produce dispozitive mai personalizate, cu ecran mai mare, cu camere profesionale, cu procesor de jocuri. Piața de astăzi a telefoanelor inteligente este din ce în ce mai fragmentată din acest punct de vedere. Aceste companii au idei ingenioase, care vizează persoane diferite.

Îmbunătățirile suplimentare la telefoanele inteligente le vor face mai atractive, mai ales pe acelea care au un aspect obosit.