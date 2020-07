Cum vrea PSD să modifice legea privind carantina şi izolarea. Cazanciuc: Guvernul Orban a scăpat situaţia de sub control

"Guvernul PNL a scăpat situația de sub control. Proiectul de lege elaborat de guvern este un dezastru. Dacă s-ar adopta, am avea o lege în contradicție cu constituția și practica CEDO.

Premierul s-a plâns că am amânat votarea legii până luni. E ca și cum un elev care nu a învățat în liceu și a dat bac-ul acum, dă vina pe profesori și pe comisia de examinare. Această lege trebuie să reglementeze nu mai pentru pandemia de acum, dar și pentru viitor. Nu doar noi în Parlament am sesizat aceste nereguli, ci și ONG-uri", a spus Robert Cazanciuc.

"În proiect nu există nicio dovadă că un om nu poate fi luat de pe stradă pentru un simplu strănut”, a argumentat preşedintele interimar al Senatului.

Cazanciuc a afirmat că Guvernului îi trebuie foarte mult tupeu să vină în Parlament cu un asemenea proiect de lege, cel legat de carantină şi izolare, şi apoi să ţipe că nu este votat. Senatorul social-democrat a menţionat că premierul trebuia să vină din proprie iniţiativă în Parlament pentru a susţine acel proiect.

"Toată lumea este de acord că un bolnav contagios trebuie izolat , ajutat să nu răspândească boala, dar modul în care se pune în practică această carantinare sau izolare face diferenţa dintre un regim democratic şi unul dictatorial. Îţi trebuie foarte mult tupeu să vii în Parlament cu asemenea proiect, după care tot tu să ţipi că nu este votat. Este a treia oară când guvernul trimite Parlamentului în ultimul moment o lege foarte proastă, plină de greşeli şi care lasă loc abuzurilor. Această lege trebuie să reglementeze nu numai în cazul pandemiei de acum, dar şi în situaţii similare", a afirmat Robert Cazanciuc.

El a mai spus că acest proiect nu le garantează cetăţenilor că vor fi spitalizaţi sau izolaţi doar cât este nevoie.

"Proiectul lui Orban nu le garantează românilor că vor fi izolaţi sau spitalizaţi doar atât timp cât este nevoie, nu pe perioadă nedeterminată cum vrea domnul Orban. Confiscarea şi distrugerea bunurilor unor persoane izolate, carantinate trebuie aplicată în scopul decontaminării proporţional cu riscul sanitar existent, cu respectarea tuturor drepturilor fundamentale. Proiectul lui Orban nu prevede nici un caz niciuna dintre aceste garanţii. E ca şi cum un funcţionar ar dispune pentru maşina fiecăruia dintre noi pentru un an de zile pentru că aşa crede ele de cuvinţă. (...) Proiectul lui Orban nu conţine nicio garanţie că românii nu vor depinde de semnătura unui funcţionar", a mai spus preşedintele Senatului.

El a remarcat că este pentru a treia oară când Guvernul trimite în Parlament, în ultimul moment, o lege foarte proastă, plină de greşeli.

Preşedintele interimar al Senatului a precizat că "am rugat Guvernul ca până luni să ne dea o notă de fundamentare, așa cum se întâmplă în alte state".

"Am cerut ministerului Justiţiei să avizeze acest proiect, pentru a arăta dacă actul normativ corespunde legii fundamentale în România şi CEDO. Am cerut aviz şi de la CSM. Legea trebuie să fie clară, uşor de înţeles şi de aplicat, să nu dea naştere la abuzuri. Trebuie să luăm măsuri ferme şi să ne asigurăm că legea e respectată de toţi. O lege proastă nu protejează pe nimeni. O lege proastă pune în pericol pe toată lumea", a precizat Robert Cazanciuc.

Întrebat cât va mai dura până când Parlamentul va vota acest proiect de lege, Robert Cazanciuc a răspuns: "Noi avem program în fiecare zi. O să stăm în Parlament până când vom avea garanţia că această lege îi protejează pe români, nu le dă doar senzaţia că îî protejează. Când vom fi convinşi că legea corespunde nevoie românilor, o să votăm această lege. Că o să votăm luni, că o să votăm marţi, că o să votăm miercuri o să vedem în funcţie de cum vor fi dezbaterile în comisii".

El crede că premierul Ludovic Orban trebuia să vină în Parlament dacă era interesat de acest proiect de lege.

"Dacă premierul era interesat în mod real de acest mecanism, trebuia să vină din proprie iniţiativă în Parlament, nu să îl chemăm noi. Eu sper să vină măcar ministrul Justiţiei la dezbatere pe acest proiect de lege. Dacă premierul o să vină , este foarte bine venit. (...) Nu i-am transmis o invitaţie în scris, îi transmit o invitaţie acum dacă are nevoie de invitaţie scrisă pentru a proteja românii.... Eu spun că nu are nevoie, trebuie să vină din proprie iniţiativă, să susţină proiectul Guvernului dacă are încredere în acest proiect. Cred că nici domnul Orban nu are încredere în proiectul pe care l-a transmis", a mai declarat senatorul Robert Cazanciuc.

Legea privind carantina şi izolarea propusă de Guvern a trecut de Camera Deputaţilor, cu numeroase amendamente susţinute de PSD, fiind acum la Senat, unde a fost discutată în Comisia juridică, însă la Senat, votul în plen a fost amânat.





BILANŢ COVID-19 la 12 iulie în România. 456 de cazuri noi de coronavirus. 243 de pacienţi sunt la Terapie Intensivă

456 de cazuri noi de coronavirus au fost raportate duminică, 12 iulie, în România după efectuarea a 8633 de teste, potrivit Grupului pentru Comunicare Strategică. 243 de pacienţi sunt la Terapie Intensivă, iar 13 au murit. Totodată, până în prezent, 532 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere.