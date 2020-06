Cumnatul lui Costin Mărculescu dă de înţeles că actorul s-ar fi sinucis: Nu cred că este stop cardiorespirator

Actorul Costin Mărculescu a fost găsit decedat, în cadă, în noaptea dintre miercuri spre joi de către autorități. Conform primei concluzii ale medicilor de la INML, decesul artistului a fost provocat de un infarct.

Cumnatul actorului cu nu crede că acesta ar fi făcut infarct. El a ținut neapărat să discute cu medicii legiști pentru a afla cauza morții actorului.

„Nu cred că este stop cardiorespirator, cine l-a provocat? Costin își făcea analizele o dată la 5-6 luni, l-am văzut schimbat la un moment dat. El nu o ducea deloc bine din punct de vedere financiar, chiar și noi l-am ajutat. Nu refuz ajutor, dar vreau să țin lucrurile sub control. Este, oarecum...obligația mea față de el"a spus cumnatul lui Costin Mărculescu, potrivit Cancan.ro

Costin Mărculescu a fost găsit mort în locuința sa de lânga casa Clejanilor. Actorul nu mai fusese văzut de mai multe zile, iar vecinii au alertat poliția. Conform unor informații, Costin Mărculescu a fost găsit în cadă, în stare de putrefacție, după ce pompierii au spart ușa. Vecinii spun că acesta nu a mai fost văzut de mai multe zile și nici nu a mai răspuns la ușă sau pe rețelele de socializare.

Nascut la 29 iunie 1969 la Craiova, Costin Marculescu a debutat in televiziune in anul 1984, la varsta de 15 ani, in doua piese TV "Misiune speciala" si "Ecaterina Teodoroiu", iar in Cinematografie in 1985 in filmul regizoarei Cristiana Nicolae "Al patrulea gard langa debarcader", in 1986 a avut sansa sa fie distribuit in cel mai bine vandut film romanesc din istorie in regia lui Nicolae Corjos, celebrul "Liceenii" alaturi de Stefan Banica Jr., Oana Sarbu, Mihai Constantin, Tudor Petrut, Cesonia Postelnicu, Ion Caramitru, Tamara Buciuceanu, George Ivascu etc.