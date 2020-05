Cumpănaşu anunţă BOMBA din dosarul Caracal: "Alexandra nu e moartă, vom contesta actul de deces"

CAZUL CARACAL. "Atacare în instanță a ACTULUI de DECES emis pe numele Alexandrei‼️Dragi români, în urma consultării cu familia mea am decis că VOM CONTESTA în instanță ACTUL CONSTATATOR DE DECES al Alexandrei emis de Institutul de Medicină Legala la solicitarea DIICOT‼️ Noi considerăm acest act drept unul ILEGAL, obținut fraudulos și prin falsificare de probe‼️ Vă aducem aminte că în urmă cu 4 luni am depus plângere penală pe numele I.M.L față de care Procurorul General a anunțat că a început urmărirea penală în rem‼️De atunci nu am mai primit niciun răspuns la această plângere‼️"

Decizie de ultimă oră în dosarul Caracal. Gheorghe Dincă şi Ştefan Risipiţeanu rămân în arest preventiv

Gheorghe Dincă a fost trimis în judecată, în cazul Caracal, pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol şi profanare de cadavre pentru răpirea şi uciderea Luizei Melencu şi Alexandrei Măceşanu.

Ce scrie în rechizitoriu

La 24 iulie 2019, în jurul orelor 10:00-10:15, în timp ce se afla pe raza comunei Dobrosloveni, judeţul Olt, Gheorghe Dincă a observat-o pe Alexandra Măceşanu, în vârstă de 15 ani, şi ”prin inducere în eroare, iar ulterior prin răpire şi constrângere, manifestată prin violenţă fizică şi verbală, a recrutat-o, folosind un pretext fals, în sensul că s-a oferit să o transporte cu maşina proprie, “la ocazie”, spre liceul MIHAI VITEAZUL din municipiul CARACAL”.

”Inculpatul a determinat victima să se urce în autoturismul său, pe locul din dreapta spate, şi în continuare, pentru a-i întări convingerea cu privire la realitatea celor susţinute, s-a deplasat cu aceasta până în zona liceului din CARACAL unde a oprit, şi, utilizând violenţa fizică şi verbală, a imobilizat-o, legând-o cu cureaua de la pantalonii săi de centura de siguranţă a banchetei din spate”, relatează procurorii.

”Inculpatul a transportat victima, cu autoturismul, la locuinţa sa din municipiul Caracal, judeţul Olt (prin răpire, contrar voinţei victimei care s-a opus şi a strigat după ajutor), aceasta fiind în imposibilitate să coboare întrucât era legată de bancheta din spate, iar portierele şi geamurile nu puteau fi deschise din interior ca urmare a modificărilor aduse de inculpat. Pe drum acesta a aruncat telefonul victimei în zona strada Ştrandului din mun. Caracal. În zilele de 24 şi 25 iulie 2019 inculpatul a adăpostit victima, prin constrângere, manifestată prin violenţă fizică şi verbală, în locuinţa sa, ţinând-o imobilizată de pat cu un lanţ, legată la ochi cu bandă adezivă, iar la mâini şi la picioare cu sfoară/bandă adezivă în scopul exploatării sexuale în interes propriu, fapt care, potrivit legii, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de „trafic de minori“”, searată în comunicatul DIICOT.

În aceleaşi zile, prin constrângere, manifestată prin violenţă fizică şi verbală, Gheorghe Dincă a întreţinut în mod repetat, mai multe raporturi sexuale fata, cunoscând faptul că tânăra este minoră.

”În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit faptul că, la 25.07.2019, în jurul orelor 12.00, după ce a telefonat familiei victimei minore, pentru a induce ideea că aceasta a părăsit voluntar teritoriul României, inculpatul a revenit la locuinţa sa, unde se afla sechestrată victima M.M.A.. Observând că aceasta a reuşit să-şi desfacă lanţul cu care era legată de pat, să îşi scoată banda adezivă de la ochi (fără a putea să se elibereze de sfoara groasă de la picioare) şi că ţinea în mână un telefon vechi găsit în cameră, având o atitudine total schimbată (victima minoră efectuase mai multe apeluri la SNAU 112, de pe telefonul găsit în camera inculpatului), lovindu-se şi de refuzul categoric al victimei de a se mai supune tratamentului degradant şi violurilor repetate, cu intenţie, i-a aplicat acesteia cel puţin o lovitură cu pumnul în zona capului şi în timp ce se afla întinsă la pământ, a sugrumat-o cu ambele mâini, cauzându-i astfel decesul”, relatează procurorii.

În jurul orelor 13.00, a ars cadavrul victimei, punându-l în acelaşi butoi metalic pe care îl deţinea în curtea locuinţei sale şi pe care îl folosise şi în cazul victimei precedente.

”Cenuşa şi resturile osoase au fost depistate în acest butoi, în dimineaţa zilei de 26.07.2019, la orele 06.00, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal”, precizează DIICOT, adăugând că în cauză au fost instituite măsuri asiguratorii iar ”dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Olt”.