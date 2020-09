CURS BNR 17 septembrie. O nouă cădere istorică pentru leu

CURS BNR 17 septembrie. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, joi, un curs de referinţă de 4,8595 lei pentru un euro, în urcare cu 0,02% de la nivelul de 4,8586 consemnat miercuri. Dolarul a crescut cu 0,71%, la 4,1198 lei pe unitate.

Banca Națională a României a cotat miercuri moneda europeană la 4,8586 lei. Marți, euro a fost cotat de Banca Națională a României la 4.8573 Lei. Moneda europeană a avut o valoare la cursul anterior de 4.8567 Lei, după o scădere de -0.0006 Lei. Pe data de 10 septembrie, euro valora 4.8573 lei, după o depreciere cu – 0.0017 Lei. De altfel, moneda înregistra o creștere de + 0.0045 Lei, pe data de 9 septembrie, unde a obținut valoarea de 4.8590 Lei.

Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut joi cu 0,71%, de la nivelul de 4,0908 lei pe unitate înregistrat miercuri la 4,1198 lei pe unitate.

Pe 23 martie 2020, dolarul a atins un maxim istoric, de 4,5316 lei/dolar.

Lira sterlină a urcat cu 0,95%, la 5,3445 lei pe unitate, faţă de nivelul 5,2943 lei pe unitate consemnat miercuri.

Francul elveţian a avansat cu 0,16%, la 4,5228 lei pe unitate, comparativ cu nivelul atins miercuri, de 4,5156 lei pe unitate.

Aurul a fost cotat la 257,1520 lei pentru un gram, în declin faţă de preţul înregistrat miercuri, de 258,2908 lei.

Indicele ROBOR la 3 luni a rămas joi la 1,96%

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a rămas joi la 1,96%, cel mai redus nivel după data de 13 noiembrie 2017, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Indicele ROBOR la 6 luni s-a menţinut la 2,03%, cel mai redus nivel atins din 10 noiembrie 2017.

Pe 5 august, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,5% pe an, de la 1,75% pe an, începând cu 6 august, dar şi de reducere a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an, de la 1,25%. Măsura a fost luată pentru atenuarea impactului economic al pandemiei de coronavirus.