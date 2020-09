Cutremur cu magnitudine 5.1 la o adâncime de doar 10 km

CUTREMURUL a avut loc la ora 21h34min UTC (ora locala 2h04min a zilei de 7 septembrie). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in provincia Golestan din Nordul Iranului, in apropiere de granita dintre Iran si Turkmenistan.

Seismul s-a produs la adancimea de 10 km (9 km potrivit Centrului Seismologic Iranian). Cutremurul a avut magnitudinea de 5,1 grade pe scara bazata pe moment seismic Mw (magnitudinea locala ML 5,1).



Miscarea seismica a fost resimtita in Nordul Iranului si in Turkmenistan. In urma cutremurului mai multe zeci de persoane au fost ranite in localitatile apropiate de epicentru, in provincia Golestan. Mai multe cladiri au fost avariate, unele distruse total.