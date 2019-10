Articol publicat in: Extern

CUTREMUR cu magnitudine 5.2, oamenii au ieşit panicaţi din case

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs miercuri după-amiază în nord-vestul Pakistanului, a informat Xinhua. CUTREMUR puternic la graniţa dintre Afganistan şi Pakistan. Biroul meteorologic din Pakistan a declarat pe site-ul său că epicentrul cutremurului, produs la ora locală 15:44, a fost localizat în regiunea Hindu Kush din Afganistan, la adâncimea de 180 de kilometri.



Deşi pe moment nu au fost raportate victime sau pagube, cutremurul a creat panică în rândul locuitorilor, care s-au grăbit să iasă din clădiri în stradă.



Postul local Geo TV a raportat că seismul a fost resimţit în Peshawar, Swat, Dir, Abbottabad, Mansehra, Charsadda, Mardan, Swabi, Nowshera şi în alte oraşe din provincia nord-vestică Khyber Pakhtunkhwa. Cel puţin 24 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 450 au fost rănite în urma unui seism cu magnitudinea 5,2 produs la sfârşitul lunii septembrie în partea pakistaneză a provinciei Kashmir, au anunţat autorităţile locale adăugând că operaţiunile de salvare sunt în plină desfăşurare, iar nivelul de panică în rândul populaţiei s-a redus, relatează Reuters, potrivit Agerpres. Cutremurul a dărâmat locuinţe şi magazine şi a fisurat şosele într-o regiune situată între oraşele Jhelum şi Mirpur (nord), cel din urmă aflat în partea pakistaneză a provinciei disputate Kashmir. "Situaţia revine încet la normal, iar nivelul de panică în rândul populaţiei a scăzut, în ciuda unei replici care s-a produs în timpul nopţii", a spus Sardar Gulfaraz Khan, inspector general adjunct în cadrul poliţiei. Cele mai multe avarii s-au înregistrat în sate, unde casele vechi s-au prăbuşit, a spus Khan. Numeroase persoane din regiune au dormit sub cerul liber în timpul nopţii, iar o parte dintre acestea se întorceau miercuri dimineaţa la locuinţe pentru a-şi strânge bunurile şi a evalua pagubele, a relatat un martor pentru Reuters. Armata şi alte echipe de intervenţie au desfăşurat operaţiuni de salvare în timpul nopţii, inginerii demarând operaţiunile de reconstrucţie ale unor rute importante grav avariate, a precizat departamentul de comunicare al armatei din Pakistan. Trei poduri au fost avariate de seism. Potrivit unui estimări anterioare a armatei, 22 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 160 au fost rănite în urma seismului.

Pakistanul s-a confruntat în trecut cu seisme puternice, fiind amplasat într-o zonă extrem de predispusă la cutremure. Pe 24 septembrie, un cutremur cu magnitudinea 5,8 a zguduit mai multe zone ale ţării, lăsând în urma sa cel puţin 40 de morţi şi peste 500 de răniţi, potrivit oficialilor guvernamentali. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay