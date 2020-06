Cutremur cu magnitudine 5.4

Un cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,4 grade, s-a produs in ziua de marti, 16 iunie, in Marea Rosie.





Sursa foto: EMSC



Seismul a avut loc la ora 14h30min UTC (ora locala 16h30min in Egipt). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in Marea Rosie, la 73 km Sud-Est de localitatea egipteana Sharm ash Shaykh.

Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea de 5,4 grade pe scara bazata pe moment seismic.

Miscarea seismica a fost resimtita in Egipt, mai ales in zonele de coasta la Marea Rosie.