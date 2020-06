Cutremur cu magnitudine 5.6. S-a simţit puternic

Un cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,6 grade, s-a produs in ziua de duminica, 21 iunie, in Estul Indiei, in regiunea de granita dintre India si Myanmar.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 100km SE de Aizawl, 185km NE de Chittagong, 194km S de Imphal, 200km S de Silchar, 207km NV de Monywa, 233km E de Comilla, 234km E de Agartala, 236km NE de Cox's Bazar, 253km SE de Sylhet, 291km E de Narsingdi.

Cutremur cu magnitudine 5 la o adâncime de doar 30 km

Seismul a avut loc la ora 22h40min UTC (ora locala 4h10min a zilei de 22 iunie in Estul Indiei). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in Estul Indiei, in apropierea granitei cu Myanmar.



Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea de 5,6 grade pe scara bazata pe moment seismic.