Cutremur cu magnitudinea 5.1. S-a simţit puternic în vestul ţării

Cutremur moderat cu magnitudinea de 5,1 (5,4) grade in Vestul Iranului. Seismul a avut loc la ora 11h34min UTC (ora locala 15h04min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in provincia Qazvīn din Vestul Iranului.

Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea mb de 5,1 grade (magnitudinea locala ML 5,4 potrivit Centrului Seismologic Iranian din cadrul Institutului de Geofizica al Universitatii din Teheran). Seismul a fost resimtit in partea vestica a Iranului, in special in provincia Qazvīn.

Situat la confluenţa mai multor plăci tectonice şi traversat de mai multe falii, Iranul se află într-o zonă cu o activitate seismică intensă. În ultimul cutremur major, cu magnitudinea de 7,3, produs în noiembrie 2017 în provincia Kermanshah (vest) au murit 620 de oameni.

În 2003, un cutremur cu magnitudinea de 6,6 în provincia Kerman, sud-estul Iranului, a lovit oraşul antic Bam, omorând cel puţin 31.000 de oameni.

Cel mai puternic cutremur din ultimii 30 de ani, cu o magnitudine de 7,4, s-a soldat cu 40.000 de morţi şi a lăsat o jumătate de milion de oameni fără adăpost în nordul ţării, în 1990.