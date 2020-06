CUTREMUR în LIGA 1! Un triplu campion cu FCSB a fost suspendat pentru DOPING

"Eu la FCSB n-am făcut ozonoterapie. Am făcut în altă parte, dar nu la Steaua, am făcut la o altă echipă din ţară. Când făceam ozonoterapie, a doua zi mă simţeam rău. Apoi, în următoarea zi eram ok. Nu pot să spun unde am făcut, la ce echipă, pentru că aş pune doctorul de acolo într-o situaţie delicată. Eu n-am făcut insuflaţii rectale, ci injecţii în venă. Nu era ceva wow, iar din punctul de vedere al sănătăţii e OK. Dar e doping, da", a spus Paul Pîrvulescu la GSP Live în urmă cu aproape o lună.

Agenţia Naţională Anti-Doping s-au autosesizat și a pus în aplicare regulamentul WADA, care este clar: "Orice manipulare a sângelui este strict interzisă şi, implicit, este considerată doping".

"Comisia de Audiere a Agenției se ocupă de acest caz. Va trebui să vină să spună tot ce știe! Nu este corect că unul care face totul perfect să fie dezavantajat în detrimentul altuia care păcălește și care-l ajută să performezeîn meci", a declarat Cristian Balaj, președintele ANAD.

Statutul agenţiei mondiale WADA specifică faptul că "orice procedură anti-doping trebuie declanşată în termen de 10 ani de la data pretinsei încălcări a regulamentului". În ultimii 10 ani, Paul Pîrvulescu a evoluat la Gaz Metan, FCSB, Viitorul, Voluntari, ASA Tg. Mureş şi Poli Iaşi.

Conform informațiilor publicate pe siteul ANAD, "cei care trișează intenționat ar urma să devină ineligibili pe o perioadă de patru ani la prima abatere". Suspendarea primită poată să fie mai mică, "pe baza recunoașterii din proprie inițiativă, însă aceasta nu va fi mai mică decât jumătate din perioada de suspendare altfel aplicată, dacă admite imediat încălcarea reglementărilor anti-doping de care este declarat vinovat, poate beneficia de o reducere a perioadei de suspendare până la un maximum de 2 ani, în functie de gradul de vinovăție, cu încuviințarea Agenției Mondiale Anti-Doping".

Paul Pîrvulescu a câștigat şase trofee, toate cu FCSB: 3 titluri, o Cupă, o Supercupă și o Cupă a Ligii.