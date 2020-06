Cutremur în România. Avertismentul lui Mărmureanu: "Africa se mişcă spre Nord"

Potrivit INCDFP, seismul a avut loc marți, la ora 17.00, în județul Mehedinți. Cutremurul a avut magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter și s-a produs la adâncimea de doar 17 kilometri.

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: Craiova (122 km), Timișoara (144 km), Belgrad (151 km), Zemun (157 km), Nis (161 km), Arad (180 km) și Sibiu (182 km).

În ziua de 25.06.2020, la ora 20:30:16, s-a produs în Banat, Mehedinți, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adâncimea de 15 km, arată INCDFP.

Preşedintele onorific al Institutului Naţional de Fizică a Pământului, Gheorghe Mărmureanu, a oferit explicații despre activitatea seismică din Mehedinți, unde în câteva zile s-au produs șapte cutremure.

"Sunt mai multe, au fost vreo 7 cutremure in ultimele zile. Aceste cutremure sunt mici, nu sunt relevante. Toate aceste cutremure de fapt au fost si in Ungaria si in Macedonia, Bosnia si toate pleaca din Marea Adriatica, e o zona care produce cutremure in mod constant. Toata actiunea pleaca probabil din Africa, care se deplaseaza catre Nord, in ultimii ani s-a observat o activitate mai puternica", a zis Mărmureanu.