CUTREMUR mare în SUA de ziua naţională, urmat de patru replici

Un cutremur de magnitudinea 6,4 a avut loc joi în regiunea California de Sud, la aproximativ 240 de kilometri de Los Angeles, potrivit Institutului american de geofizică USGS, relatează CNN.

Cel puţin patru replici importante au fost înregistrate, cu magnitudini de 4,7, 3,5, 3,8 and 4,2, potrivit unor oficiali.

Seismul a fost resimţit la Los Angeles, unde clădiri au fost zguduite timp de câteva secunde.

BREAKING: Video shows damage at a liquor store in Ridgecrest which is 11 miles from the M6.6 #earthquake epicenter. #Californiapic.twitter.com/q6nFbkdv2m