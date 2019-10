Articol publicat in: Extern

Cutremur şi taifun în Japonia. Cel puţin 26 de morţi în urma taifunului Hagibis

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Cel puţin 26 de victime a lăsat în urma sa taifunul Hagibis, care a traversat Japonia. Nu mai puțin de 110.000 de membri ai echipelor de salvare sunt pregătiți să ajute la salvarea sinistraților, relatează AFP. Foto: bbc.co.uk Taifunul Hagibis însoţit de ploi de o intensitate fără precedent, a provocat dezastru după ce a lovit centrul şi estul Japoniei în noaptea de sâmbătă spre duminică: lalunecări de teren, ocuinţe inundate, râuri revărsate. Cel puțin 26 de oameni, printre care și un copil, şi-au pierdut viaţa în urma diluviului. În afară de morți, au mai fost raportați și cel puţin 18 dispăruţi. Guvernul a anunţat 14 morţi, 11 dispăruţi şi 187 de răniţi. "În prezent, 110.000 poliţişti, pompieri, membri ai Gărzii de Coastă şi militari ai Forţelor de autoapărare fac tot posibilul în operaţiunile de căutare şi de salvare, iar acest lucru va continua toată noaptea", a declarat premierul japonez Shinzo Abe. Printre aceştia, 31.000 de militari, sprijiniţi de 130 de aeronave. Imagini difuzate de NHK arătau un elicopter pe cale să salveze locuitori aflaţi pe acoperişuri în regiunea Nagano. Taifunul Hagibis a atins uscatul sâmbătă cu puţin timp înainte de ora 19:00 (10:00 GMT) şi a ajuns în capitala Japoniei în jurul orei 21:00, însoţit de rafale de vânt cu viteze de până la 200 km/h. Tot sâmbătă s-a produs un cutremur de magnitudine 5,3, în vreme ce japonezii așteptau să fie loviți de taifun. Cutremurul s-a produs la 18:22 ora locală în prefectura japoneză Chiba, la est de Tokyo, la o adâncime de 80 de kilometri. Circa patru milioane de persoane aveau în continuare ordin de evacuare duminică după-amiază. Peste 135.000 au respectat notificarea, fără caracter obligatoriu, şi se aflau în adăposturi. Având în vedere intensitatea "fără precedent" a precipitaţiilor, Agenţia japoneză de Meteorologie (JMA) a emis un nivel maxim de alertă, rezervat pentru situaţiile de posibilă catastrofă. Citește și: Toată ţara este în stare de alertă. A fost cutremur de 5.3 grade, în timp ce se aşteaptă şi un taifun puternic loading...

