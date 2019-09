CUTREMURĂTOR. O femeie de 81 de ani din Vasluia fost eviscerată de o vacă pe câmp. Incredibil cum a scăpat femeia

Bătrâna de 81 de ani se întorcea luni seara acasă pe o cărare, după o zi întreagă de muncă la câmp, când a dat să treacă, aşa cum făcea de fiecare dată, de vaca priponită a unui vecin, scrie estnews.ro. De data aceasta, însă, bovina a făcut o mişcare bruscă şi i-a înfipt coarnele în burtă, eviscerând-o practic pe femeie. Tare de fire şi în ciuda faptului că rana era profundă, bătrâna a ajuns singură la locuinţa fiului său, unde rudele şi-au dat seama de gravitatea situaţiei şi au sunat la 112, arată sursa citată.

„A venit singură la mine acasă, iar când am văzut că sângerează de la burtă, ne-am speriat. Şi-a ridicat bluza şi avea mațele ieşite, prapurul. Ne-am îngrozit. Aşa ceva nu am văzut. Dar ea, tare de fire. Are 81 de ani, dar e puternică, munceşte, nu stă o clipă. Am chemat ambulanţa şi au dus-o la spital. Era conştientă, poate dă Dumnezeu şi scapă!

„Am vorbit cu vecinul acela, dar a spus că acolo e pământul lui şi asta e situaţia. Vaca nu a mai împuns până acum. Mi se putea întâmpla şi mie, şi unui copil. E periculos. Nu ştiu dacă se pot lua măsuri, pentru că oamenii îşi leagă animalele unde cred de cuviinţă. Singura noastră dorinţă e să se facă bine mama", a spus fiul octogenarei. Un echipaj SMURD Vaslui s-a deplasat în sat şi a preluat-o pe bătrâna care era conştientă şi îi mulţumea încontinuu lui Dumnezeu că a scăpat cu zile. Localnicii sunt surprinşi de cele întâmplate, mai ales că vaca este una blândă, iar stăpânii ei nu au mai avut probleme până acum. Proprietarul cornutei va trebui însă să o priponească în altă parte, pentru că pe cărarea pe care îşi petrece vaca ziua se perindă zeci de oameni.