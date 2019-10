Articol publicat in: Societate

CUTREMURĂTOR. Fragmente din maxilarul Alexandrei au fost găsite în butoiul lui Gheorghe Dincă

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Se pare că adevărul începe să iasă la suprafaţă. Fragmente din mandibula Alexandrei au fost găsite în butoiul lui Gheorghe Dincă. Foto: wowbiz.ro Surse din dosarul Caracal au dezvăluit la România TV că Gheorghe Dincă ar fi supus-o unor chinuri inimaginabile pe fată. "Un fragment din maxilarul Alexandrei Măceşanu a fost găsit în butoiul în care Gheorghe Dincă spune că ar fi ars-o pe Alexandra" susțin surseşe. În plus, se vorbește și despre bucăți de piele ale tinerei care ar fi fost depistate în mașina criminalului din Caracal, dar și amprentele ei pe obiecte din casa ororilor. Citeşte şi Informaţii bombă în cazul Dincă. Anchetatorii au decis s-o caute pe femeia în roşu VIDEO Alexandra Măceşanu se pare că nu mai este în viaţă. "Nu mai este în viață! Aceasta este realitatea. Toate indiciile duc la o crimă cu sânge rece, doar s-au găsit și fragmente din gura ei în butoi", au mai spus sursele. Alexandra a fost arsă cu adevărat în butoi de Dincă. "Este greu pentru părinți să afle astfel de lucruri, dar ele trebuie spuse. De pildă, la ultimele analize, bucăți din mandibulă au fost găsite în recipientul în care săraca fată și-a găsit sfârșitul", au mai precizat sursele. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay