Cutremure în cascadă, pământul s-a zguduit puternic vineri

În ziua de 06 Noiembrie 2020, la ora 10:56:34 (ora locală a României), s-a produs în OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.7, la adâncimea de 10km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 195km E de Hachinohe, 238km E de Morioka, 264km E de Aomori, 283km E de Hirosaki, 286km S de Obihiro, 292km S de Kushiro.

În ziua de 06 Noiembrie 2020 la ora 09:38:56 (ora locală a României) s-a produs în UZBEKISTAN-KYRGYZSTAN BORDER REGION un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.3, la adâncimea de 30km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 18km SV de Fergana, 72km SE de Qo`qon, 82km SV de Andijon, 85km S de Namangan, 99km V de Osh, 225km SE de Chirchiq, 239km SE de Tashkent, 289km SE de Shymkent, 298km S de Taraz.

În ziua de 05 Noiembrie 2020 la ora 14:56:39 (ora locală a României) s-a produs în ALASKA PENINSULA un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.3, la adâncimea de 10km.