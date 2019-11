Cybertruck, primul vehicul pickup electric de la Tesla. Ce preţ va avea şi când va putea fi comandat FOTO

Cybertruck, primul pickup electric de la Tesla, un vehicul blindat futurist, are o culoare gri asemănătoare cu cea a armelor, compania din California luând ca ţintă directă sursa de profitabilitate a producătorilor auto din Detroit, scrie news.ro.

Elon Musk, directorul general al Tesla, prezent la lansarea de la Los Angeles, a spus că Cybertruck va avea un preţ de pornire de 39.900 de dolari, iar producţia ar urma să înceapă spre sfârşitul anului 2021.

Citeşte şi Directorul Tesla, veşti îmbucurătoare: producătorul de vehicule electrice deschide prima fabrică în Europa

Cybertruck va fi disponibil şi în alte două versiuni cu preţuri de 49.900 de dolari şi de 69.900 de dolari. Cea din urmă versiune, cea mai scumpă, va avea o autonomie de peste 500 de mile (805 kilometri).

"Avem nevoie de energie sustenabilă. Dacă nu avem o camionetă pickup nu putem rezolva acest lucru. Cele mai bine vândute vehicule din America sunt camionete pickup. Pentru a rezolva problema energiei durabile, trebuie să avem o capionetă pickup", a spus Musk.

Pickup-ul, despre care Musk afirmă că "nu se va zgâria şi nu se va îndoi", va avea geamuri din sticlă armată.

De altfel, sticla s-a crăpat ca o pânză de păianjen când a fost lovită cu o bilă de metal în timpul demonstraţiei. Musk, surprins, a spus că sticla nu s-a spart complet.

Reacţiile de pe Twitter au variat între dragoste şi ură pentru vehiculul cu unghiuri ascuţite.

"Tocmai am urmărit lansarea de către Tesla a Cybertruck şi sincer? Simt că viaţa mea este completă", a scris @aidan_tenud, în timp [email protected] a scris "Este plăcut să vezi că Elon Musk a făcut o maşină din carton pe care a desenat-o la grădiniţă".

Elon Musk a scris tot pe Twitter că designul vehiculului a fost influenţat parţial de maşina sport Lotus Esprit, folosită ca submarin în filmul anilor '70 "The Spy Who Loved Me".

Camioneta reprezintă prima incursiune a Tesla, al cărei autoturism Model 3 este cel mai bine vândut automobil integral electric din lume, pe piaţa camionetelor pickup, o piaţă dominată de modelul F-150 al Ford Motor, alături de modele ale General Motors şi Fiat Chrysler Automobiles.

Cybertruck apropie Tesla mai mult de vehiculele pickup şi SUV-uri. Producătorul auto a vândut pînă acum mai mult sedanuri Model S şi Model 3, dar compania oferă şi SUV-ul Model X, iar anul viitor va începe comercializarea SUV-ului compacy Model Y.

Ford şi General Motors vor concura Tesla într-o manieră mai directă, cu oferte noi, cum este SUV-ul electric Mustang Mach E, precum şi cu pickp-uri electrice.

Cererea pentru camionetele pickup electrice nu va fi una mare, în viitorul apropiat.

IHS Markit estimează că segmentul de piaţă al camionetelor electrice, pentru modelele complete şi de dimensiuni medii, va ajunge la vânzări de circa 75.000 de unităţi în 2026, comparativ cu volumul total de 3 milioane de camionete uşoare. Camioneta Tesla nu a fost inclusă în această estimare.