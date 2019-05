Dacian Cioloş, despre acuzaţia că a păzit casa Doinei Cornea: Ca militar în termen la Securitate, asiguram paza la obictive publice

"Să revenim la tinereţea mea. (...) Am fost militar în termen, repartizat la o unitate militară care aparţinea de Ministerul de Interne de atunci. Se numeau trupele de Securitate, cele care au devenit după Revoluţie actuală Jandarmerie. Misiunea noastră de militari în termen era să asigurăm pază la obiective publice. Printre multele obiective la care am fost repartizaţi a fost şi supravegherea unei intersecţii, despre care am aflat mai târziu că era de fapt stradă care ducea spre casa doamnei Cornea", a declarat luni Dacian Cioloş pentru Mediafax.

Unul dintre cei care au folosit această informaţie în public este Călin Popescu Tăriceanu, care a declarat recent că Dacian Cioloş a fost militar în trupele de Securitate şi paznic la poarta dizidentei anticomuniste Doinea Cornea, iar la un an de la moartea acesteia şi-a lansat alianţa politică tocmai a Cluj.

"Pe 4 mai, anul acesta s-a împlinit un an de când doamna Doina Cornea nu mai este printre noi. (...) Doamna Doina Cornea ne-a lăsat moştenire o lecţie extraordinară, o lecţie a solidarităţii şi a curajului. Dar, la un an de la trecerea ei în nefiinţă, confuzia şi dezinformarea, semănate de moştenitorii Securităţii, au făcut din România un stat captiv. Pe de o parte, îl vedem pe Dacian Cioloş, fost militar în trupele de Securitate şi paznic la poarta dizidentei anticomuniste în 1987, lansându-şi alianţa politică tocmai la Cluj, tocmai exact la un an de la moartea ei", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Braşov.

Pe 4 mai 2018, în ziua în care a murit dizidenta anticomunistă Doina Cornea, Dacian Cioloş a evocat inclusiv acest episod al serviciului militar făcut la Securitate.

"Când eram militar în termen la Cluj-Napoca - în 1988 - am fost pus în situația, împreună cu alți tineri soldați cu care făceam armata obligatorie, să fac de pază la intrarea pe strada unde Doina Cornea era arestată la domiciliu sau să patrulez pe lângă statuile din oraș unde împrăștia manifeste împotriva regimului.

Pornind de la acea experiență, câteva luni mai târziu am înțeles concret ce presupunea rezistența și determinarea în fața unui regim care putea însemna teroare pentru cei care îndrăzneau să gândească altfel, să gândească liber", scria Dacian Cioloş pe Facebook pe 4 mai 2018.

Dacian Cioloş a mai fost acuzat că este o marionetă a "statului paralel", pentru că este rudă cu Virgil Ardelean, fostul şef al serviciului de informaţii al Ministerului de Interne. Cioloşa negat iniţial informaţia, pentru ca apoi să revină şi să recunoască că este rudă de gradul III cu Virgil Ardelean.