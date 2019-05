Dacian Cioloş, despre decizia de a candida la preşedinţie

„Nu am luat o decizie: dacă voi candida sau nu la președinția României. Și nu s-a pus în niciun moment problema să o susținem pe Laura Codruța Kovesi. Nici măcar nu am auzit-o să-și exprime interesul pentru acest lucru", a răspuns Dacian Cioloș la o întrebare în cadrul unei emisiuni electorale la DC News. „Nu s-a pus problema”, a continuat acesta, adăugând ulterior: „Nu e membră de partid. Nu și-a exprimat interesul. Nu s-a pus deloc această problemă”.

„Eu - am spus de mai multe ori - nu am luat o decizie, pentru că nu ține doar de intențiile mele: dacă doresc sau nu să candidez (n.r. la alegerile prezidențiale). Nici aici nu am luat o decizie. Sunt candidat, deocamdată, pentru alegerile europarlamentare”, a explicat Dacian Cioloș.