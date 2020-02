Dacian Cioloş, despre fuziunea PLUS-USR: "E important să eliminăm toate potenţialele asperităţi"

Dacian Cioloş a vorbit într-un interviu acordat Hotnews despre alegerile parlamentare anticipate, alegerile locale, precum şi despre fuziunea dintre PLUS şi USR.

"Pentru că avem acest proces de pregătire a alegerilor în care noi am decis să mergem împreună și am constatat că avem multe puncte în comun, că suntem complementari și că vorbind de acest proces de fuziune dăm mai multă claritate celor cărora le cerem sprijinul din acest motiv vorbim de fuziune, pentru că de facto fuziunea se va petrece după alegerile parlamentare. (...) Între PLUS și USR și că suntem parteneri și că vrem să construim un proiect politic comun.

Pentru că, dacă vom fi în situația să guvernăm cu alți parteneri, cu PNL, de exemplu, e foarte important ca noi să fim aliniați de la început și să clarificăm și să eliminăm toate potențialele asperități care pot să apară din diferite motive, pentru că, vedeți, în politică trebuie să recunoaștem, sunt egouri", a declarat europarlamentarul Dacian Cioloş, la Strasbourg.

Întrebat ce asperităţi există între PLUS şi USR, Cioloş a explicat că "sunt acum discuții, de exemplu, cum împărțim listele, care e mai vechi în politică, care e mai nou, care e mai competent".

"Noi trebuie să fim clari și asta a fost propunerea pe are eu am făcut-o și în fața PLUS și în fața alianței, că tocmai pentru a avea o discuție așezată și sănătoasă pe liste, pentru a fi foarte clar că cei care vor fi pe liste, indiferent că acum sunt de la PLUS sau de la USR vor face echipă în viitoarele consilii locale, județene, că primarul indiferent că va fi un candidat de la PLUS sau de la USR va reprezenta alianța și viitorul partid, tocmai pentru ca lucrurile astea să fie clare, am propus să dicutăm și despre fuziune pentru ca listele astea să fie făcute în acest spirit, că nu le facem acum ca să ne împărțim o bucată și ca să punem în comun niște lucruri", a menţionat fostul premier, pentru sursa citată.

Dacian Cioloş, despre candidatul la Primăria Capitalei: "Candidatul susținut de USR e Nicușor Dan, candidatul propus de PLUS este Vlad Voiculescu"

Cioloş a vorbit că PLUS şi USR nu au ajuns încă la un acord privind candidatul pe care îl vor susţine la Primăria Capitalei.

"Acum este foarte clar: candidatul susținut de USR e Nicușor Dan, candidatul propus de PLUS este Vlad Voiculescu. Amândoi au un background, o experiență pe care o duc, o pun pe masă, au o viziune. Important acum este să alegem candidatul cu cele mai mari șanse de a avea susținerea bucureștenilor și de a putea mobiliza susținătorii noștri, ai alianței USR-PLUS ca să facă campanie pentru ei", a precizat Dacian Cioloş, conform Hotnews.

Liderul PLUS a afirmat că au început discuţiile şi că în maximum două săptămâni "vom fi în situația să avem claritate despre modul în care candidatul va fi selectat".