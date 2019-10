Dacian Cioloş susţine că l-ar fi dat afară pe Raed Arafat dacă vedea atunci imaginile cu haosul de la intervenţia din Colectiv

"Ați văzut toată discuția reiscată în societate după prezentarea acelui film cu ce s-a întâmplat la Colectiv. Să le fie rușine celor din ISU care au mințit primul-ministru, pentru că nu l-au informat cu privire la existența acelui film. Nu trebuia cerut de nimeni, nu trebuia să îmi imaginez eu sau cineva din corpul de control că ar putea exista acest lucru. Era obligația lor să vină și să prezinte acest film. Știți că la vremea respectivă, când a fost o presiune pentru demiterea lui Raed Arafat, am stat și m-am gândit, pentru că am zis totuși că omul acesta e cel care a creat sistemul de intervenții de urgență în România și l-a creat foarte bine și profesional. Dar cu lucrurile și elementele pe care le am astăzi, dacă atunci aș fi știut de lucrurile acestea, m-aș fi gândit și aș fi avut cu totul o altă abordare în privința lui Raed Arafat", a subliniat Dacian Cioloș.

De ce nu a publicat ISU imaginile de la Colectiv până acum. Explicaţii halucinante

„Cu tot respectul pentru profesionalismul dânsului, sentimentul meu este că acest sistem ISU nu funcționează eficient decât când e domnul Arafat la comandă. Când nu e la comandă e zăpăceală. Ați văzut ce s-a întâmplat acolo. Asta nu e posibil. Nu e posibil să nu ai protocoale și dacă le ai să nu le respecți. Cred că trebuie să ne punem problema foarte serios dacă domnul Raed Arafat este omul cel mai eficient prin competența pe care o are acolo unde e acum. Eu nu mai sunt convins de acest lucru", a mai spus Cioloș.

Un subofiţer care a însoțit primul echipaj ISU București Ilfov, ajuns la locul incendiului a filmat dezastrul de la Colectiv. Zeci de victime întinse pe ciment la ieşirea din club, victime cărate cu paleţi de lemn spre ambulanţe. Potrivit Libertatea.ro, imaginile au fost ascunse publicului în toţi aceşti ani.

Filmările şocante de la Colectiv, făcute publice după 4 ani de la incendiu. Victimele cărate cu paleţi de lemn, morţi întinşi pe ciment

Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, l-a acuzat pe jurnalistul Cătălin Tolontan că manipulează emoţional publicul şi anunţă că nu îşi dă demisia. El apără în continuare intervenţia de atunci a pompierilor.

Raed Arafat acuză manipulări după apariţia filmului cu intervenţia pompierilor la Colectiv: Nu îmi dau demisia VIDEO