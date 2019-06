Dacian Cioloş i-a blocat accesul lui Victor Ponta în grupul european a lui Macron

”Ca urmare a unor relatări de presă privind afilierea Pro România la grupul nostru politic în Parlamentul European, Grupul Renew Europe subliniază că nu există nicio aderare de acest fel aprobată. Grupul Renew Europe are o puternică delegație de 8 europarlamentari români aparținând Alianței USR-PLUS”, au comunicat liberalii europeni într-o postare pe Twitter.



”Asta e, ne-au scos, supraviețuim”, a declarat Victor Ponta pentru Digi24.ro. Acesta îl acuză pe Cioloș că a făcut lobby împotriva Pro România la Bruxelles, convingându-i pe liderii ALDE și En Marche, partidul lui Macron, să nu accepte afilierea Pro România. ”Acum am explicația logică pentru faptul că stau cu pesediștii în grup - eu am vrut să nu stau, dar nu ne-a lăsat Cioloș”, a spus fostul premier.

Citeşte şi: Victor Ponta renunţă la mandatul de europarlamentar. Cine merge în PE de la Pro România



Dacian Cioloș a lipsit vineri de la un eveniment la care era invitat împreună cu Victor Ponta.



Afilierea Pro România la grupul ALDE-Macron fusese discutată și la întâlnirea dintre Ponta și Dan Barna care a avut loc la Bruxelles și care a devenit celebră în urma fotografiei cu cei doi la masă publicată de fostul premier pe pagina de Facebook. După această întâlnire, ca urmare a reacțiilor negative primite de Barna în partidul său, acesta și-a retras sprijinul pentru Pro România, iar cele două partide, USR și PLUS, ar fi condiționat prezența lor în noua familie politică din Parlamentul European de respingerea lui Ponta.