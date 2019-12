Dacian Cioloş: Vlad Voiculescu poate fi candidatul care să aibă susţinerea alianţei USR PLUS pentru Bucureşti

"Suntem convinşi că avem o şansă mare să câştigăm alegerile locale la Primăria Capitalei şi suntem gata să facem tot ce ţine de noi pentru a avea un candidat comun, cu susţinere solidă. Noi credem că Vlad Voiculescu poate fi acest candidat care să aibă susţinerea alianţei. Suntem gata să negociem şi cu cei de la PNL", a afirmat Cioloş, întrebat cum comentează decizia USR de a-l susţine pe Nicuşor Dan la Capitală, notează Agerpres.



Potrivit preşedintelui PLUS, înţelegerea cu USR a fost aceea de a avea candidaţi comuni ai alianţei, iar Nicuşor Dan este independent.



"Înţelegerea noastră a fost să avem candidaţi comuni ai alianţei. Luni vom avea ocazia să discutăm cu colegii de la USR, să vedem care e abordarea lor, ce au discutat şi decis astăzi. Dacă mergem cu un candidat comun al alianţei, am decis că fiecare îşi stabileşte un candidat din cadrul partidului, apoi alegem un candidat comun al alianţei. Înţeleg că USR a decis să aleagă un candidat independent. Nicuşor Dan nu mai e membru al partidului", a precizat Cioloş.



El a adăugat că nu mai vrea repetarea greşelii opoziţiei din 2016, când a pierdut Capitala după ce s-a prezentat cu mai mulţi candidaţi.



"Nu mai vrem să facem greşeala pe care a făcut-o Opoziţia în 2016 să prezinte mai mulţi candidaţi şi să piardă alegerile la Bucureşti", a subliniat preşedintele PLUS.



Deputatul independent Nicuşor Dan a fost desemnat sâmbătă candidatul USR Bucureşti pentru Primăria Capitalei, a declarat preşedintele interimar al organizaţiei, Dumitru Dobrev.

UPDATE. "Prin votul delegaţilor, vot secret, a fost desemnat candidatul USR pentru funcţia de primar general în persoana lui Nicuşor Dan. De acum încolo, urmează să vedem cum negociem cu partenerul de alianţă, cu PLUS, iar mai departe cu PNL, în vederea desemnării unui candidat comun al opoziţiei pentru Primăria Generală", a precizat Dumitru Dobrev, pentru "Prin votul delegaţilor, vot secret, a fost desemnat candidatul USR pentru funcţia de primar general în persoana lui Nicuşor Dan. De acum încolo, urmează să vedem cum negociem cu partenerul de alianţă, cu PLUS, iar mai departe cu PNL, în vederea desemnării unui candidat comun al opoziţiei pentru Primăria Generală", a precizat Dumitru Dobrev, pentru AGERPRES , după şedinţa Conferinţei Municipale.

Nicuşor Dan a obţinut 57 de voturi, Mihnea Bărbulescu - 20 de voturi, iar Dragoş Dragoteanu - 2 voturi. Două voturi au fost anulate. Candidatul a fost stabilit în urma votului exprimat de către delegaţii sectoarelor.