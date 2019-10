Articol publicat in: Politica

Dan Barna: Îi voi solicita preşedintelui Iohannis să ne prezinte calendarul pentru a ajunge la alegeri anticipate

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Dan Barna, candidatul Alianţei USR PLUS, a anunţat luni că, la consultările de marţi de la Cotroceni, îi va cere preşedintelui Klaus Iohannis să prezinte calendarul pentru a ajunge la alegeri anticipate. "Îi voi solicita să ne prezinte calendarul pentru a ajunge la acele alegeri anticipate de care e fundamental nevoie, pentru că acum nu are sens să discutăm despre cum să încropim un guvern minoritar, care de fapt să rămână în arbitrajul PSD. Acum, trebuie să mergem cât mai degrabă spre alegeri anticipate, spre întoarcerea la cetăţeni, pentru că prin votul cetăţenilor putem avea în Parlament o majoritate pe care să ne putem baza ca să construim acele reforme. Alianţa USR PLUS spune foarte clar: vom intra la guvernare imediat ce avem un parlament legitim, un parlament votat de cetăţeni, un parlament care să facă reforme acum, şi nu peste cinci ani sau zece ani", a declarat Dan Barna luni, la Galaţi. Prezidenţiabilul a precizat că tot la consultările de la Cotroceni vor fi discutate şi alte teme, cum ar fi alegerea primarilor în două tururi, recursul compensatoriu sau nominalizarea comisarului european. "Mâine, în dezbaterile cu preşedintele Iohannis vom discuta şi despre nişte condiţii pentru susţinerea oricărui tip guvern: trecerea prin Parlament a legii privind alegerea primarilor în două tururi înaintea oricărei învestituri a oricărui tip de guvern; recursul compensatoriu - să renunţăm la ideea că infractorii sunt principala preocupare a statului român, ei ar trebui să fie ultima preocupare a statului român, trebuie să răspundă pentru faptele lor; nominalizarea comisarului european - solicităm o dezbatere şi o consultare la nivelul Parlamentului despre comisarul european, pentru că Guvernul PSD şi Dăncilă ne-au făcut destul de râs", a spus candidatul Alianţei USR PLUS. El a menţionat că USR are şi o propunere pentru comisar european, în persoana lui Cătălin Drulă. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay