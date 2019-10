Articol publicat in: Politica

Dan Barna se vede preşedinte, după finala cu Iohannis. Programul lui Barna VIDEO

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Dan Barna, preşedintele USR, se arată convins că va câştiga alegerile prezidenţiale în fața lui Klaus Iohannis. El afirmă că Viorica Dăncilă nu va intra în turul doi, după ce guvernul său a fost înlăturat prin moţiune de cenzură.

"Se fac diverse pariuri cum o să ia doamna Dăncilă şi PSD-ul o să ia voturile să le pună într-o straiţă (...) şi o să i le dea domnului Diaconu şi se va întâmpla o mare schimbare de perspectivă. Eu sunt foarte liniştit pentru că românii sunt oameni inteligenţi şi românii înţeleg care sunt opţiunile reale care sunt pe masă şi care sunt secvenţele de operă comică care ni se servesc pe la diverse televiziuni. Eu sunt foarte optimist că rezultatul de ieri nu face decât să confirme un tur doi fără PSD, care este o aşteptare legitimă şi de bun simţ a societăţii. (...) Mesajul de însănătoşire pe care electoratul poate să îl transmită este unul foarte simplu: tur doi fără PSD", a declarat Dan Barna, vineri, într-o conferinţă de presă. Mai mult, Barna se declară convins că va câştiga alegerile: "Eu pornesc această campanie împreună cu colegii mei din Alianţa USR-PLUS, de aici, de acasă, din Sibiu şi sunt convins că, la finalul ei, Alianţa USR-PLUS va avea al doilea pas făcut, candidatul ei la Cotroceni". Programul lui Dan Barna pentru Cotroceni Dan Barna şi-a lansat vineri, la Sibiu, programul pentru campania alegerilor prezidenţiale, structurat în 10 proiecte, care se referă la modificarea Constituţiei, sănătate, educaţie, infrastructură, mediu şi măsuri sociale şi economice. Primul punct pe lista lui Barna este modificarea Constituției astfel încât preşedintele României să conducă şedinţele de guvern când se decide bugetul şi să poată declanşa alegeri anticipate în caz de criză politică. "Prima din priorităţile pe care le propun este o reformă constituţională, în care preşedintele trebuie să fie implicat nu doar în politica de apărare şi de siguranţă naţională, dar trebuie să aibă un cuvânt de spus şi să participe la şedinţele de guvern, la ceea ce înseamnă bugetul statului", a declarat Dan Barna vineri. Barna a mai menţionat că îşi doreşte prin modificarea Constituţiei "creşterea atribuţiilor preşedintelui în actul de guvernare, în participarea la şedinţele de guvern şi prezidarea şi a celor care privesc bugetul". Liderul USR consideră că preşedintele României ar trebui să poată declanşa alegeri anticipate în caz de criză politică. "Mai este un subiect foarte actual - ceea ce s-a întâmplat ieri şi ce se întâmplă în aceste zile. Preşedintele trebuie să aibă atributul şi forţa ca în situaţii de criză politică să poată declanşa alegeri anticipate. Cât de simplu am fi putut ieşi din criza politică în care ne aflăm astăzi dacă exista atributul pe care eu îl am în program, acela ca în caz de moţiune de cenzură preşedintele să aibă opţiunea fie a nominaliza un nou premier, fie de a declanşa alegeri anticipate în situaţia în care nu mai există o majoritate funcţională. (...) Este o modificare la care ţinem foarte mult şi o modificare (...) care am toată încrederea că va apărea în Constituţia modificată. (...) Noi trăim de la o criză la alta", a afirmat Barna. loading...

