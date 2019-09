Dan Barna şi-a depus candidatura pentru prezidenţiale la BEC. Liderul USR a venit însoţit de Dacian Cioloş

Candidatul Alianţei 2020 USR-PLUS la alegerile prezidenţiale, Dan Barna, a venit la Biroul Electoral Central însoţit de liderul PLUS Dacian Cioloş şi de mai mulţi membri ai alianţei USR-PLUS, printre care Vlad Voiculescu, Cristian Ghinea şi Cristina Prună.

"Depunem astăzi aproape 400.000 de semnături. România are nevoie de o schimbare. Primul pas au fost europarlamentarele, urmează prezidenţialele, parlamentarele şi localele. (...) În acest moment nu mai putem să ne învârtim în jurul cozii aşa cum ne-am obişnuit în 30 de ani. Este nevoie de alegeri anticipate. Este momentul să avem obiective importante şi să ne ţinem de ele, este momentul în care putem să însănătoşim România. Este nevoie de viziune şi hotărâre. (...) România are nevoie de un preşedinte full-time, România are nevoie de un preşedinte prezent în fiecare zi în viaţa ţării. Eu voi fi în turul al doilea cu siguranţă şi voi fi următorul preşedinte al ţării”, a spus Dan Barna, la BEC.

Întrebat despre preşedintele Klaus Iohannis, Barna a declarat că acesta "a fost un pompier pentru momentele în care casa a luat foc şi se prăbuşea".

"Eu cred că dacă era un gospodar mai atent şi mai diligent, poate nu ajungeam să luăm foc de atâtea ori în ultimii ani", a completat candidatul Alianţei USR - PLUS.

Potrivit Hotărârii de Guvern care stabileşte calendarul alegerilor prezidenţiale din această toamnă, candidaturile pot fi depuse până cel mai târziu în 22 septembrie la ora 24.00.

În 12 octombrie va începe campania electorală, iar în 10 noiembrie este programat primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale.

Cel de-al doilea tur de scrutin, în care vor intra primii doi candidaţi clasaţi, va avea loc în 24 noiembrie.

Până acum şi-au mai depus candidaturile candidatul PSD Viorica Dăncilă şi cel al PMP Theodor Paleologu. Tot vineri este aşteptat să-şi depună candidatura şi Klaus Iohannis.

