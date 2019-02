Alegeri prezidenţiale 2019: Răsturare de situaţie în turul 2, Iohannis pierde electorat

Dan Barna a fost întrebat, în cadrul unei emisiuni la Digi 24, cu cine ar vota în turul 2 al alegerilor prezidenţiale în situaţia în care candidaţi ar fi Dacian Cioloş şi Klaus Iohannis.



"Dacă vom ajunge la situaţia respectivă şi Dacian Cioloş va fi candidatul alianţei, voi vota cu Cioloş. Dacă vom ajunge în altă secvenţă, în care ar fi Iohannis şi alt candidat, voi vota cu Iohannis, este evident. (...) Construim un scenariu acum, în care Dacian Cioloş va decide să candideze din partea alianţei şi va avea susţinerea USR şi PLUS", a spus Dan Barna.



Prezent la emisiune, Dacian Cioloş a spus că obiectivul alianţei electorale USR-PLUS este acela de a oferi o alternativă politică, iar PNL este "bine-venit" în coagularea opoziţiei.



"Obiectivul principal e de a oferi românilor o adevărată alternativă politică, un proiect politic capabil să ducă România într-o direcţie europeană, să reconstruiască România. Când am început discuţiile, nu ne-am aruncat pe a împărţi locuri pe liste. Am discutat de obiective politice. Unul e acela de a dinamiza economia, de a stimula antreprenoriatul şi de a crea locuri de muncă bine plătite, ca să plătim pensiile şi salariile promise de alţii, ca să reformăm educaţia şi sănătatea. (...) Se tot vorbeşte de unificarea, coagularea opoziţiei, noi am făcut acest pas. E bine-venit şi PNL, în măsura în care va împărtăşi valorile, principiile, proiectul pe care îl punem pe masă. Când PNL va fi dispus să discutăm, vom discuta", a precizat Cioloş.