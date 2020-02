Dan Barna (USR): "Toate forţele de dreapta ar trebui să aibă acelaşi candidat la Primăria Capitalei" Ce spune de fuziunea cu PLUS

Liderul USR Dan Barna afirmă că USR şi PLUS susţin candidatul care are cele mai mari şanse să o trimită pe Gabriela Firea acasă. Întrebatpe cine preferă dintre cei doi candidaţi, Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu, Barna a a afirmat că îl susţine pe cel care are sprijinul bucureştenilor. El a precizat că dacă vor fi doi sau trei candidaţi din zona de dreapta, atunci Gabriela Firea va câştiga din nou alegerile.