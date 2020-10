Revolta artiştilor. Dan Helciug: "Numărul concertelor mele a scăzut cu 90%"

„Faţă de anul trecut, numărul concertelor mele a scăzut cu 90%. Am trăit din economii până acum şi din mici proiecte, precum pus voce la Disney, teatru... M-am descurcat cum am putut. Am avut câteva cântări în vară, la terasă, care prind şi ele bine în lunile viitoare. De asemenea, am deschis o şcoală online de artă, Dan Helciug Art Academy, unde alături de alţi doi colegi de trupă predăm cursuri de actorie, de artă vocală, de chitară, de pian etc. Am deja cinci copii înscrişi”, a declarat Dan Helciug.

Spre deosebire de alţi artişti care au pus la îndoială existenţa virusului, Helciug nu contestă acest fapt, însă consideră măsurile luate de autorităţi ca fiind greşite. „Nu sunt supărat, nu sunt dezamăgit, doar consider că trăim o psihoză în masă, construită în jurul unui virus care există, dar generează mult prea mare panică. Eu nu contest existenţa virusului, contest măsurile proaste care s-au luat în special în zona culturală. Ba deschidem, ba închidem, ba permitem 50%, ba 30%.

Noi artiştii suntem într-o situaţie paradoxală: dacă mi-aş exprima o supărare, aş fi arătat cu degetul că nu respect medicii, că îmbolnăvesc oamenii, m-ar acuza autorităţile, mass media. Nici pe departe, eu contest măsurile luate şi suspendarea dreptului la muncă, fără să fi fost făcute statistici şi studii serioase în zona asta de activitate”, mai spune Dan Helciug.

„Am gura spurcată și îmi permit să spun orice. Să mor și eu de Covid, să dea Dumnezeu. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiții degradante. Nu se poate așa ceva, este prea mult”, a declarat solistul Holograf, la Gândul live. Bittman e supărat pe modul în care guvernanții gestionează pandemia, spunând că numărul morților e „scos din burtă” atât timp cât nu se fac autopsii, că există interese, presiuni. În tot acest timp, artiștii și industria Horeca sunt total ignorați, în condițiile în care, spune el, nu din sălile de spectacole se ia virusul. „Dacă atât de tare ne protejează masca, de ce nu îi lași să vină cu mască la concerte?! Stau oamenii în metrou… Trebuiau să fie zeci de mii de morți, dacă e așa un virus letal, dacă e pandemie. Eu nu contest că sunt cazuri dramatice (...), dar nu pot să înghit informație fără discernământ. Numărul (n.r. morților) e scos din burtă. Testări se fac, dar sunt adunate și acelea. În primul rând e miza să există starea asta în care se pot achiziționa tot felul de drăcii fără licitație. Cer oficial demisia acestor nenorociți. Trebuia să pice guvernul acesta de zece ori!”, a răbufnit Dan Bittman.

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat duminică 3.855 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, numărul total al cazurilor de COVID-19 ajungând la 209.648. De asemenea, s-au înregistrat şi 73 de decese, bilanţul fiind de 6.391. În prezent, 828 de persoane sunt internate la Terapie Intensivă, cel mai mare număr de la declaanşarea pandemiei. În Bucureşti, incidenţa cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori se menţine constantă, 3,35. Cele mai multe cazuri noi sunt în Bucureşti - 555, urmat de Alba - 227.