Dan Cruceru, prezentatorul de la Survivor România, a răbufnit: "Noi murim de nerăbdare să ne înghesuim la petreceri în cluburi"

”Am avut și voi mai avea. Virusul există și e foarte periculos. Cine nu pricepe asta e.... pff, mi-e greu să-i cataloghez decent pe cei care cred în conspirații mondiale. Ne plângem că statul ne impune să purtăm niște măști, suntem revoltați, ne dăm cu capul de pereți că, vezi Doamne, suntem oprimați.

Pe bune?! Ce mare scofală e? Dacă toți am înțelege și am purta măștile astea măcar două săptămâni, am reduce enorm de mult cazurile de pozitivi. E fizică, e matematică, e logică! Dar noi murim de nerăbdare să ne înghesuim la petreceri în cluburi! Asta este!”, a declarat Dan Cruceru într-un interviu pentru DC News.

Dan Cruceru a avut virusul Dengue

Dan Cruceru s-a confruntat cu virusul Dengue, pe care l-a căpătat în Republica Dominicană. A stat patru luni acolo unde a prezentat Survivor România pentru Kanal D.

Prezentatorul TV se afla chiar la începutul competiției când s-a confruntat cu această situație. De altfel, a fost primul european de acolo care a contractat boala după zeci de ani de la ultimul caz înregistrat.

”Aproape am și uitat de povestea asta, fiind Covid-ul mult mai la modă. Glumesc! Au fost câteva zile grele, cu febră și stare fizică foarte proastă. Dengue e transmis de anumiți țânțari. Stăteam într-o dimineață pe terasa casei în care locuiam, îmi beam cafeaua și aproape nici n-am simțit când m-a pișcat o astfel de insectă.

După trei zile, însă, aproape că nu mă mai puteam ridica din pat. Am ajuns la spital, cu un risc destul de ridicat de hemoragii. M-am panicat nițel, mai ales că eram la 10 mii de km distanță de casă. Din fericire, chiar am avut o super echipă de medici care m-au pus repede pe picioare și le mulțumesc încă o dată pentru asta”, a mai spus Dan Cruceru pentru aceeaşi sursă.